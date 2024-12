CQFR : Shai Gilgeous-Alexander et OKC s’envolent

Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Magic : 101-102

Pacers @ Celtics : 123-114

Hawks @ Raptors : 136-107

Heat @ Rockets : 104-100

Grizzlies @ Thunder : 106-130

Spurs @ Wolves : 110-112

- Orlando continue à vivre dans le film "Destination Finale" avec des joueurs qui tombent à la pelle, sauf que là le personnage principal, en l'occurrence l'équipe, s'accroche à la vie. Après avoir perdu Jalen Suggs en première mi-temps contre Brooklyn, le Magic risquait la défaite. Menés de 17 points dans le 4e quart-temps, les Floridiens ont refusé de s'apitoyer et de lâcher l'affaire. Devant leur public, ils ont renversé la situation, avec 13 points de Tristan Da Silva sur cette période, et planté un game winner signé Cole Anthony à 1.3 seconde de la fin pour l'emporter. Cam Thomas, qui faisait son retour après un mois d'absence, a manqué son tir dans le corner au buzzer.

COLE ANTHONY GAME WINNER 🚨 MAGIC CLOSE ON A 22-4 RUN 🤯 pic.twitter.com/FTJlmVCLJc — NBA (@NBA) December 29, 2024

- Orlando a trois victoires de retard sur les Knicks à la 3e place, mais parvient pour le moment à garder une petite longueur sur Atlanta, l'autre équipe en forme à l'Est en ce moment. Les Hawks ont éclaté les Raptors (136-107) avec un excellent Trae Young (34 pts, 10 asts), qui avec 7 paniers à 3 points en a marqué autant que l'ensemble des Raptors, 22 points de De'Andre Hunter, le remplaçant de luxe, 14 points et 7 rebonds pour Zaccharie Risacher et un double-double pour Clint Capela (11 pts, 13 rbds). Atlanta jouait là le premier de ses 6 matches de suite à l'extérieur. Atlanta est 5e à l'Est après cette 4e victoire consécutive.

- Boston laisse bien trop de plumes à domicile dans ce début de saison. Les Celtics ont perdu cette nuit leur 6e match à domicile, cette fois contre les Pacers, qu'ils avaient écrasés deux jours plus tôt. Indiana a parfaitement rebondi (123-114) avec un très bon Tyrese Haliburton (31 pts, 7 asts à 11/19) et cinq autres joueurs entre 12 et 17 points. Les champions en titre sont eux toujours aussi mollassons en défense ces derniers temps et les 31 points de Jaylen Brown ne les ont pas empêché de s'incliner. Jrue Holiday était absent pour une blessure à l'épaule et était remplacé dans le cinq par Sam Hauser.

- C'était chaud à Houston en fin de match lors de la rencontre face au Heat. Miami est venu s'imposer (104-100) au Texas malgré la nouvelle absence de Jimmy Butler. Tyler Herro (27 pts) a pris les choses en main en fin de match alors que les Rockets semblaient avoir la rencontre en main. Houston a manqué 11 tirs de suite en étant à +7 et les Floridiens ont pris le contrôle des opérations.

Ce qui restera surtout de ce match, c'est le début de bagarre dans la dernière minute entre Tyler Herro et Amen Thompson. Thompson a envoyé valser Herro au sol après l'avoir attrapé par le colback. Derrière, il y a forcément eu rassemblement et 7 personnes ont été expulsées : les deux joueurs, mais aussi Ime Udoka et son assistant Ben Sullivan, Terry Rozier et Jalen Green.

MY GOODNESS, A FIGHT BREAKS OUT BETWEEN TYLER HERRO AND AMEN THOMPSON pic.twitter.com/X5E0IToCsN — Italo Santana (@BulletClubIta) December 30, 2024

"Je suppose que c'est ce qui arrive quand quelqu'un score, fait des passes décisives et tout le reste. J'aurais les nerfs aussi", a commenté Tyler Herro après la rencontre.

Houston, avec cette deuxième défaite de suite, laisse Memphis se réinstaller à la deuxième place.

- Dans ce qui aurait dû un choc au sommet à l'Ouest, Memphis a pourtant pris un éclat à Oklahoma City (130-106), où le Thunder a glané une 11e victoire de suite. Sans Ja Morant et Zach Edey, les Grizzlies étaient un peu courts et ont pris de plein fouet les 35 points, 7 passes, 6 rebonds et 4 contres de Shai Gilgeous-Alexander (qui est resté sur le banc la majeure partie du 4e quart-temps), aidé par le rookie belge Ajay Mitchell (17 pts), Aaron Wiggins (16 pts) et Jalen Williams (14 pts, 10 rbds). Jaren Jackson Jr, le meilleur scoreur de Memphis, est passé à côté avec 13 points à 3/19.

Ousmane Dieng a joué 8 minutes pour 2 rebonds, 1 passe et 1 interception.

- Victor Wembanyama et les Spurs ont perdu leur partie d'échecs contre les Timberwolves (112-110) mais se sont bien défendus. Derrière les 34 points (à 13/30) du Français, les Spurs ont refait leur retard dans le 3e quart-temps, avant que Donte DiVincenzo (26 pts) et Minnesota ne reprenne le contrôle de la partie. L'ancien joueur des Knicks a été clutch en mettant ses deux lancers à 12 secondes de la fin.

Jeremy Sochan a eu un tir à 3 points pour emporter la décision, mais ce dernier a manqué l'opportunité. On notera que Harrison Barnes (24 pts), Devin Vassell (22 pts) et Chris Paul (14 passes décisives) ont eux aussi contribué. Du côté des Wolves, Rudy Gobert a livré un duel solide avec son coéquipier en équipe de France et a terminé avec 17 points, 15 rebonds et 2 contres.

C'est la troisième victoire de suite pour Minnesota, qui n'est qu'à une victoire du top 5 à l'Ouest.