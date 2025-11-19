Pas facile parfois de trouver une bonne raison de se lever en pleine nuit pour regarder la NBA. Pour vous aider à choisir vos moments et vos matches en NBA, on vous propose un nouveau format quotidien avec des raisons valables (ou pas) de vous poser devant les rencontres du jour.

Rockets @ Cavs, à 1h

L’affiche la plus intéressante de la nuit, sans doute. KD contre les Cavs, ça pourrait bien lui rappeler de bons souvenirs et lui donner envie d’en caler 40 comme à la belle époque du back to back.

Hornets @ Pacers, à 1h

MOUSSA DIABATE. Oui, c’est tout, ça ne vous suffit pas comme raison ? Moi oui, je suis un mec simple.

Raptors @ Sixers, à 1h

Embiid ? Pas Embiid ? Qu’à cela ne tienne, j’aime bien regarder ces Sixers qui doivent réintégrer Paul George petit à petit et sont très “Maxey-oriented”. Et comme je trouve les Raptors assez divertissants aussi avec la traction Barnes-Ingram-Quickley, voilà un vrai bon petit match sur lequel se poser en début de nuit en simultané avec le Cavs-Rockets.

Warriors @ Heat, à 1h30

On va évidemment se brancher pour voir l’accueil des fans du Heat pour Jimmy Butler, les retrouvailles possibles avec son pote Bam Adebayo et, justement, le duel entre le très WNBA friendly Bam Adebayo - en couple avec A’ja Wilson - et le mec qui s’offusque d’être comparé à une femme (Angel Reese), Draymond Green…

Wizards @ Timberwolves, à 2h

Je vois qu’Alex Sarr est incertain et va peut-être manquer son premier match de la saison. Si c’est le cas, ce match va manquer de saveur. Fuyez !

Nuggets @ Pelicans, à 2h

L’intérêt de ce match repose sur la présence ou non de Zion Williamson, que l’on dit proche du retour, sur le terrain. S’il n’est pas là, on se contentera des arabesques (avouez que ça vous a rappelé Jessica Fletcher sur TF1 dans les années 90) de Nikola Jokic, dont on ne se lassera probablement jamais. J'ai quand même hâte de revoir Zion, aussi frustrantes puissent être sa condition physique et sa santé. Le garçon reste un

Kings @ Thunder, à 2h

Bonté divine… Vu la dynamique des deux équipes, je ne serais pas étonné que ça finisse sur un +53 pour le Thunder et que Doug Christie rende son tablier - ou soit sommé de le faire… - dans la foulée.

Knicks @ Mavs, à 3h30

Les Knicks n’ont toujours pas gagné à l’extérieur cette saison… Si Jalen Brunson revient bien, histoire de rejouer contre son ancienne équipe, ça peut valoir le coup. Sinon, ce match à horaire bâtard peut vite se transformer en purge.

Bulls @ Blazers, à 4h

Je ne sais pas vous, mais ce match m’inspire une double prolongation avec game winner au buzzer de Coby White. Un truc comme ça. Donc on sera devant, évidemment.

Ce qu’on va regarder avant la NBA

Il y a Patron Incognito sur la 6 ce soir. J’aurais adoré voir un épisode avec Nico Harrison à Dallas juste après le trade de Luka, déguisé pour tenter de tromper des employés des Mavs qu’il aurait entendu lui chier dans les bottes de manière totalement décomplexée. Sinon, pour se chauffer avant le reboot qui sera diffusé en 2026, on peut se poser sur Malcolm sur Gulli, l’une des meilleures séries du genre avec un casting toujours aussi incroyable 20 piges après. Si en plus on peut tomber sur l’épisode où Hal et ses gamins s’affrontent au basket, c’est encore mieux.