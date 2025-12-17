Ce qu'on va regarder à la télé avant la NBA

Il y a des films considérés comme des classiques dans leur genre qu'on n'a jamais regardé ou que l'on prétend avoir vu pour faire bien en société. Un peu comme ceux qui disent avoir vu les Finales NBA entre les Celtics et les Lakers en 2008 mais étaient en fait plus à fond dans NBA 2K que dans le vrai basket. Oui Jean-Michel (le prénom a été modifié par souci de confidentialité), je parle de toi. Dans la catégorie RomCom, Love Actually est devenu un incontournable et pas uniquement auprès de la gent féminine. J'ai moi-même un petit faible pour les comédies sentimentales, surtout anglaises, mais je suis passé à côté de celle-là. Le moment est venu de rattraper ça à 21h25 sur TMC. Pareil pour Jean-Mi et ces très beaux 7 matches de 2008, il n'est jamais trop tard.

CQVR : Maman, j'ai raté l'avion et la finale de la NBA Cup

Le programme de la nuit en NBA

C'est compliqué de se remettre à de bas enjeux de saison régulière après la finale de la NBA Cup, mais il faut bien retourner au turbin ma bonne dame. Le calendrier n'est pas très sympa et nous offre deux affiches pas forcément ultra sexy avant l'énorme salve du lendemain. L'avantage, c'est que les deux rencontres se jouent en même temps, à 2h du matin, et qu'on pourra zapper de l'une à l'autre en fonction de l'intérêt. Et puis, lorsque je pressens une purge, ça s'avère souvent être un beau match. On appelle ça le flair, dans le milieu.

Cavs @ Bulls, à 2h

Je n'arrive toujours pas à cerner les Cavs, plus inquiétants que ce à quoi je m'attendais, et les Bulls m'ont provoqué une colossale débandade après leur début de saison tonitruant. Du coup, petit questionnement sur l'équipe qui arrivera à se réveiller de cette dynamique un peu (beaucoup) déprimante. Moralement, je suis curieux de voir comment Cleveland va rebondir après avoir marqué ZERO point en prolongation lors de son dernier match.

Grizzlies @ Wolves, à 2h

Voilà deux équipes en forme qui ont gagné 7 de leurs 10 derniers matches. Logiquement, ça devrait faire un affrontement sympa. Petite épine dans le coefficient de matabilité néanmoins : Ja Morant s'est flingué la cheville contre les Clippers et Anthony Edwards est incertain. Le match ne sera donc pas chiant, mais théoriquement moins leaguepassesque.