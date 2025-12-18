CQVR : Space Jam et une salve de 12 matches !

Ce qu'on va regarder à la télé avant la NBA

Oh, Space Jam sur Novo 19 à 21h10 ! Le vrai, hein, pas le deuxième volet avec LeBron et son faux fils, interdit aux épileptiques, bien trop bourré de guests et qui manque cruellement du charme de l'original. Bon, il est certain que ça a vieilli, mais même pour certains trucs un peu ringards, comme le jeu d'acteur imparable de Charles Barkley quand il perd ses pouvoirs de basketteur, on va se reprendre une petite bouffée de nostalgie et d'images des 90's.

Le programme de la nuit en NBA

Hawks @ Hornets, à 1h

MOUSSA DIABATE vs Zaccharie Risacher !

Knicks @ Pacers, à 1h

Je suis curieux de voir si les Knicks auront la gueule de bois ou non. Parce que même si la franchise veut faire comme si le titre en NBA Cup valait autant que la Coupe du Périgord, je ne peux pas imaginer quelques uns des lascars de ce groupe ne pas aller fêter ça comme il se doit.

Heat @ Nets, à 1h30

Nolan Traoré a joué 9 minutes lors du match précédent. Espérons qu'il ait encore une petite opportunité ce coup-ci.

Clippers @ Thunder, à 2h

La meilleure équipe de la ligue en pleine bourre, face à celle qui a le moins confiance en elle et où il semble y avoir la pire ambiance dans le vestiaire. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Je vois bien "SGA" claquer 45 points pour une énième piqure de rappel de ce trade qui l'a envoyé à OKC...

Wizards @ Spurs, à 2h

Rien de mieux pour se relancer après une déception en finale de la NBA Cup que de se payer les Wizards, toujours volontaires pour prendre une petite rouste qui remonte le moral, du moment que ça conforte leurs chances de drafter un gros prospect en juin prochain. On ne sait pas encore si on verra Victor Wembanyama, endeuillé en début de semaine.

Raptors @ Bucks, à 2h

Encore un match sans Giannis pour les Bucks et autant de raisons de se faire du mouron pour Doc Rivers et les chances de la franchise de conserver le Greek Freak...

Rockets @ Pelicans, à 2h

Tant que le corps de Zion Williamson tient, les matches des Pelicans valent le détour.

Pistons @ Mavs, à 2h30

Avec le match que vient de sortir Cooper Flagg et la forme que tiennent les Pistons, ça peut faire des étincelles. J'ai juste un peu peur pour le faiblard secteur intérieur des Mavs contre Jalen Duren si Anthony Davis est encore en salle de repos.

Magic @ Nuggets, à 3h

L'une de pus belles affiches de la nuit sur le papier d'après moi. Voir Nikola Jokic en action c'est de toute façon toujours divertissant. Et puis KAT a fait une passe à la Jokic en finale de la NBA Cup, dont il va falloir que l'original nous gratifie de quelques galettes cette nuit.

Warriors @ Suns, à 3h

Dillon Brooks vient de s'embrouiller avec LeBron et il va être remonté comme un coucou pour cet autre défi face aux Warriors. La vue du moindre Stephen Curry venu pourrait lui faire faire tilt.

Lakers @ Jazz, à 3h

Deux équipes qui figurent dans le top 7 des attaques les plus prolifiques de l'Ouest. Les apôtres de la défense passeront leur chemin, mais on ne s'ennuiera pas.

Kings @ Blazes, à 4h

Maxime Raynaud titulaire en NBA, il faut en profiter.