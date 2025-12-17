Crise aux Warriors : Steve Kerr minimise l’affaire des e-mails fuités

Steve Kerr minimise la fuite d’un e-mail de Joe Lacob et évoque la frustration partagée chez les Warriors, entre résultats irréguliers et attentes élevées à Golden State.

Après la diffusion publique d’un échange de courriels entre le propriétaire des Golden State Warriors, Joe Lacob, et un fan frustré, l’entraîneur Steve Kerr s’est employé à calmer le jeu, soulignant que la situation n’est « pas un gros problème » et que les tensions sont partagées dans toute l’organisation.

Dimanche soir, après la défaite 136-131 contre les Portland Trail Blazers, un supporter, Justin Dutari, a envoyé un courriel à Lacob critiquant la construction actuelle de l’effectif, notamment l’absence d’un vrai second scoreur, l’utilisation de Jimmy Butler hors de sa position naturelle et le manque de taille dans la peinture.

Lacob a répondu en quelques minutes, admettant son propre niveau de frustration tout en mettant en avant les complexités du problème : « Vous ne pouvez pas être aussi frustré que moi. Je travaille dessus. C’est compliqué : style de jeu, désirs des entraîneurs, tendances de la ligue. Jimmy n’est pas le problème. »

Le propriétaire a signé brièvement son message « Joe », ce qui a suffi au fan pour publier la capture d’écran sur Reddit. L’authenticité de ce courriel a ensuite été confirmée par les Warriors.

Quand on l’a interrogé sur ce courriel devenu public, Kerr a clairement tenté de désamorcer toute polémique :

« Il n'y a pas de gros problème. Je ne suis pas préoccupé par ça. Joe me soutient à 100%, je le soutiens. Nous avons une excellente relation. »

Il a ajouté que cette frustration n’était pas isolée : « Joe est frustré. Je suis frustré. Steph et Draymond sont frustrés, tout le monde est frustré. C’est comme ça que fonctionne la ligue. »

Kerr a également critiqué la diffusion de courriels privés, déclarant qu’il trouvait « difficile d’imaginer si nos e-mails étaient tous rendus publics ».

Les Warriors, qui affichent un bilan de 13-14 et pointent à la 8ᵉ place de la Conférence Ouest, vivent une période délicate entre blessures, irrégularités et attentes élevées alors que Steph Curry vit certainement les dernières saisons de sa glorieuse carrière.

