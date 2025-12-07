Pat Spencer, la belle histoire des Warriors

En l'absence des meilleurs joueurs des Golden State Warriors, Pat Spencer (29 ans) a saisi sa chance pour briller.

Dans le début de saison mitigé des Golden State Warriors, Pat Spencer incarne décidément une belle surprise. Sans Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green, Al Horford ou encore De'Anthony Melton, la franchise californienne l'a emporté sur le parquet des Cleveland Cavaliers (99-94).

Avec une nouvelle performance de qualité pour Spencer. Titulaire pour la première fois de sa carrière en NBA, le joueur de 29 ans a ainsi compilé 19 points (à 7/12 aux tirs), 7 passes décisives et 4 rebonds. Et il a même été décisif sur la ligne pour valider la victoire de son équipe. En chambrant au passage les fans des Cavs.

"Son coach a réalisé que Pat était ce 'motherf---er' (une référence à sa célébration à Philadelphie jeudi, ndlr). C'est vraiment devenu très clair. Pardon, j'ai le droit de dire ça ? C'est amusant de voir un gars qui a dû se battre pour tout obtenir enfin avoir son grand moment.

Il ne se contente pas de saisir sa chance, il l'attrape par la gorge. Ce gars est un compétiteur", a apprécié son coach Steve Kerr face à la presse.

En l'absence de Curry, il assure un intérim de qualité à la mène. Sur les trois derniers matches : il a marqué 17, 16 et 19 points (son record). Non-drafté en 2020 et actuellement en "two-way contract", Pat Spencer est en train de se faire sa place dans le groupe des Warriors.

Pat Spencer got his career high in points then told Cavs fans to go home 😂 pic.twitter.com/qJ0klhKW5K — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) December 7, 2025

