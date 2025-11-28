Les Warriors patinent. Et Steve Kerr ne tourne plus autour du pot en décrivant son équipe avec un mot brutal : moyenne. Pourtant, le coach est convaincu que Golden State peut redevenir une force à l’Ouest.

Golden State dans le dur malgré son pedigree

Les Golden State Warriors vivent un début de saison irrégulier et pointent au milieu de la conférence Ouest. Une situation frustrante pour une franchise habituée aux ambitions de titre et portée depuis plus d’une décennie par le duo Stephen Curry et Draymond Green.

La défaite 104-100 contre les Houston Rockets a encore accentué le sentiment d’un collectif en manque de rythme, d’identité et de constance.

Kerr : « Vous êtes ce que votre bilan dit que vous êtes »

En conférence de presse, Steve Kerr a livré une analyse franche et directe.

« Vous êtes ce que votre bilan dit que vous êtes. Donc nous sommes à 10-10. Nous sommes une équipe moyenne », a-t-il déclaré.

S’il reconnaît les difficultés actuelles, Kerr se montre loin d’être résigné. Pour lui, Golden State n’exprime simplement pas encore son potentiel réel.

« Je pense que nous avons le potentiel pour beaucoup plus. C’est mon travail d’aider ces gars à trouver ce rythme qui peut nous donner du jus, de la confiance », a-t-il poursuivi.

Un coach qui croit toujours en son noyau dur

Malgré la frustration du moment, Kerr reste profondément attaché au leadership historique du vestiaire.

« Je crois en eux, je crois en nos gars. Cette continuité que l’on a, pas seulement depuis l’an dernier mais aussi avec Steph et Dray depuis 14 ou 15 ans, peu importe. On doit juste continuer à travailler, et on y arrivera. »

Après 20 matchs, les Warriors affichent un bilan de 10-10 et occupent la huitième place à l’Ouest. Leur marge de progression existe, mais il faudra la concrétiser rapidement dans une conférence plus dense que jamais.

Les Warriors fixés sur l’absence de Stephen Curry