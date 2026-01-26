Face aux manifestations anti-ICE après la mort d’un infirmier abattu à Minneapolis, des joueurs NBA comme Stephen Curry et Anthony Edwards ont exprimé leur solidarité, leur tristesse et leur soutien aux appels à la justice et à la paix.

Alors que Minneapolis est secouée par d’importantes manifestations après la mort d’un infirmier de 37 ans abattu par des agents fédéraux de l’immigration, la fameuse ICE, des figures majeures de la NBA ont pris la parole pour exprimer leur douleur, leur solidarité et leurs appels à la justice.

L’incident a ravivé un vaste débat national sur l’usage de la force par les autorités et les droits civiques, avec des manifestations qui se poursuivent dans plusieurs grandes villes des États-Unis.

À l’occasion du match entre les Golden State Warriors et les Minnesota Timberwolves, reporté en raison des protestations, Stephen Curry a évoqué sa vision des rassemblements dans le froid et ce que cela signifiait pour lui et la communauté.

« J’ai regardé par la fenêtre de l’hôtel, avec des températures de -10°C. C’était beau de voir une telle mobilisation. Ça montre l’importance de ce qui se passe ici », a-t-il déclaré, soulignant que la situation avait influencé l’ambiance du match et l’importance de décisions qui favorisent un climat plus pacifique.

Pour Steve Kerr, coach emblématique des Warriors, ces événements dépassent le cadre du basket.

« L’ambiance dans cette ville est empreinte de tristesse. On ne joue pas vraiment à cause de ça. On ressent le chagrin, la colère et la peine des gens. La perte de vies reste la priorité absolue pour tout le monde ici », a-t-il expliqué, décrivant une atmosphère « étrange et triste » autour du match.

Du côté des Timberwolves, Chris Finch, entraîneur de la franchise de Minnesota, a exprimé une émotion profonde liée à l’impact humain de la crise.

« Je suis plus qu’un simple résident. C’est ma maison, j’aime faire partie de cette communauté. Ça fait mal de voir ce que nous traversons », a-t-il confié, rappelant que beaucoup de joueurs et de membres de l’équipe ressentent la situation de façon personnelle.

La réaction ne se limite pas aux entraîneurs. Julius Randle et Anthony Edwards, stars de la ligue et figures importantes des Timberwolves, ont aussi utilisé leurs plateformes pour condamner les circonstances tragiques du décès et exprimer leur soutien à la communauté de Minneapolis, soulignant le besoin urgent de justice et de réconciliation dans un climat d’intense tension sociale.

« J'adore le Minnesota, tout l'amour et le soutien qu'ils me témoignent, alors je les soutiens. Je soutiens tout ce qu'ils font. Je n'ai pas vraiment de compte sur les réseaux sociaux, donc je ne suis pas au courant de tout. J'ai entendu parler de ce qui se passe. Ma famille et moi prions pour tout le monde », a déclaré Edwards.

Ancien joueur des Wolves et très attaché à la communauté locale, Karl Anthony Towns a lui aussi pris la parole sur son compte X :

« Ce qui se passe dans les villes jumelles et dans le Grand État du Nord étoilé est déchirant à voir. Ces événements ont coûté des vies et bouleversé des familles et nous devons exiger la responsabilité, la transparence et la protection de tous. Ce moment nous oblige à réfléchir honnêtement à ce que sont véritablement nos valeurs. Mes pensées, mes prières et mes sincères condoléances vont aux familles de Renée Good et Alex Pretti. Je suis solidaire du peuple du Minnesota. »

Les protestations se sont intensifiées après que des vidéos et des témoignages ont circulé, remettant en question les déclarations officielles et montrant Alex Pretti, infirmier en soins intensifs, participant pacifiquement à une manifestation avant d’être mortellement touché par des agents fédéraux de ICE. Sa mort survient quelques semaines seulement après la mort de Renée Good, et elle a provoqué des rassemblements quotidiens dans le froid, des veillées commémoratives et des appels à ce que les agents de l’immigration quittent le Minnesota.

Dans ce contexte, le rôle des joueurs NBA et de leurs entraîneurs s’est transformé en une voix publique dans le débat plus large sur les droits du peuple et l’usage de l’autorité, illustrant comment le monde du sport peut refléter et répondre aux fractures sociales profondes qui traversent aujourd’hui les États-Unis.

Les joueurs NBA sortent du silence après le nouveau drame dans le Minnesota