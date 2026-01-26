Les joueurs NBA sortent du silence après le nouveau drame dans le Minnesota

La NBA et le syndicat des joueurs sortent du silence pour dénoncer les événements de Minneapolis après la mort d’un deuxième civil lors d’une opération de l’ICE.

Les joueurs NBA, via l'association des joueurs (NBPA) a finalement décidé de sortir de son silence pour réagir publiquement aux événements tragiques survenus à Minneapolis, après le meurtre d’un citoyen américain lors d’une opération menée par ICE, l’agence fédérale chargée de la répression de l’immigration. Une prise de parole collective attendue, alors que la situation continue de provoquer indignation, manifestations et tensions dans le Minnesota.

Jusqu’ici, seules quelques voix isolées au sein de la ligue avaient osé dénoncer le drame et l’injustice perçue. Tyrese Haliburton avait notamment tweeté « Alex Pretti a été assassiné », tandis que Karl-Anthony Towns, aujourd’hui joueur des New York Knicks mais profondément lié à Minneapolis, son ancienne ville, avait exprimé sa colère et son soutien aux manifestants. Des réactions fortes, mais individuelles, dans un premier temps marquées par un silence assez saisissant du reste de la NBA.

Un nouveau drame frappe Minneapolis, Wolves-Warriors reporté

Dans un communiqué officiel, la NBPA a affirmé que les joueurs « ne peuvent plus rester silencieux ». « Plus que jamais, nous devons défendre le droit à la liberté d’expression et nous tenir solidaires des habitantes et habitants du Minnesota qui manifestent et mettent parfois leur vie en danger pour réclamer justice. La fraternité des joueurs NBA, à l’image des États-Unis eux-mêmes, est une communauté enrichie par ses citoyens venus du monde entier, et nous refusons de laisser les flammes de la division menacer les libertés civiles censées nous protéger toutes et tous. »

Cette prise de position marque un tournant. Elle intervient dans un contexte déjà lourd, symbolisé par le report du match entre les Timberwolves et les Warriors, une décision rare qui souligne l’ampleur de la crise et la gravité de ce qui se joue en dehors des parquets.

En prenant enfin position collectivement, les joueurs NBA envoient un message clair : le silence n’est plus une option. À Minneapolis, il ne s’agit plus seulement de basket, ni même d’un simple fait divers, mais de libertés fondamentales, de responsabilités politiques et de vies humaines.