La nouvelle mort d'un civil tué par ICE dans des circonstances horrifiantes a provoqué le report du match entre Minnesota et Golden State.

Le match entre les Minnesota Timberwolves et les Golden State Warriors a été reporté, mais ça n’a rien à voir, cette fois, avec un problème de météo. À Minneapolis, c’est un nouveau drame humain qui est venu heurter de plein fouet l’actualité sportive, au point de pousser la NBA à repousser la rencontre. En cause, la mort d’Alex Pretti, un civil américain tué lors d’une opération fédérale impliquant ICE, l'agence chargée d'appliquer la politique anti-immigration du gouvernement Trump.

Selon plusieurs témoignages relayés par les médias US et des images largement diffusées sur les réseaux sociaux, Pretti, infirmier de profession, serait intervenu pour défendre une femme violemment projetée au sol par des agents. Quelques minutes auparavant, il s'était entretenu, sans heurts, avec les agents de ICE. Les vidéos semblent montrer qu’il avait été désarmé, avant qu’un agent ne lui tire néanmoins plusieurs fois dessus alors qu’il se trouvait au sol. À ce stade, rien n’indique que Pretti disposait d’un casier judiciaire, ni que la détention de son arme était illégale ou même qu'il était sur le point de s'en servir, ce qui renforce encore le choc suscité par sa mort.

Ce drame survient dans une ville déjà profondément marquée par un précédent récent : le meurtre de Renee Good, également lors d’une intervention des forces fédérales. Deux morts, à quelques semaines d’intervalle, et un sentiment d’escalade qui alimente colère, incompréhension et manifestations dans les rues de Minneapolis.

Tyrese Haliburton se mouille

Dans ce contexte explosif, la NBA a choisi de reporter la rencontre afin d’éviter que le Target Center ne devienne un point de cristallisation supplémentaire des tensions. Une décision rare, mais révélatrice de la gravité de la situation.

Après un silence initial assez saisissant, certaines voix commencent toutefois à émerger du côté des joueurs. Tyrese Haliburton, le meneur des Indiana Pacers a ainsi tweeté : « Alex Pretti a été assassiné. » Un message bref, frontal, et perçu comme l’une des premières critiques directes d’un joueur NBA visant ICE et, plus largement, la politique menée par le gouvernement Trump en la matière.