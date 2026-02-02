Les 3 joueurs que Dallas aimerait trader

Les Dallas Mavericks sont onzièmes de la Conférence Ouest, a priori en embuscade pour essayer d’aller chercher une place au play-in, même s’ils comptent déjà quatre victoires de moins que les Portland Trail Blazers, dixièmes. En réalité, la franchise texane ne va pas vraiment se montrer ambitieuse sur la dernière partie de la saison. Elle garde la main sur son premier tour de draft en 2026, ce qui ne sera ensuite plus le cas avant 2031. C’est donc le moment parfait pour éventuellement récupérer un autre choix bien placé, après le premier miraculeux en juin dernier, et ainsi épauler Cooper Flagg d’un autre jeune prometteur.

Les dirigeants ont donc l’intention de se séparer de quelques cadres d’ici la deadline des trades NBA prévue jeudi soir. Nnaji Marshall est un nom qui circule avec insistance dans le flot des rumeurs mais la franchise préférerait le conserver, tout comme Max Christie. Ce sont des joueurs encore suffisamment jeunes pour s’intégrer au projet et ils ont montré de belles choses ces dernières semaines.

Les Mavericks ont plutôt l’intention de libérer quelques vétérans dont les ambitions ne collent plus avec la réalité actuelle du club. Klay Thompson est le premier qui nous vient en tête. L’ancien quadruple champion est venu à Dallas pour jouer avec Luka Doncic et pas pour faire les mentors au sein d’une équipe en reconstruction. Marc Stein le cite parmi les trois joueurs que le front office espère transférer d’ici jeudi. Les deux autres sont D’Angelo Russell et Daniel Gafford.

Russell a disparu de la rotation mais il pourrait éventuellement renforcer le banc d’un candidat aux playoffs. Gafford est un pivot rim runner et protecteur de cercle, un profil justement recherché sur le marché. Les Mavs sont évidemment ouverts à un trade d'Anthony Davis mais ça semble très peu probable à ce stade.

