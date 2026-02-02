Les 10 grandes questions sur la deadline des trades NBA

Est-ce que Giannis Antetokounmpo a joué son dernier match avec les Milwaukee Bucks ?

Possible. Probable même ? Et on serait tenté de dire que c’est le cas même sans un trade du double-MVP d’ici jeudi. L’idée, c’est d’abord de penser que le divorce est maintenant inévitable entre le joueur et sa franchise. Giannis Antetokounmpo serait déjà ouvert à un départ depuis l’été dernier et la situation des Bucks ne paraît pas en adéquation avec ses ambitions à ce stade de sa carrière.

Milwaukee aligne, au mieux, une équipe moyenne en sa présence. Les Bucks ont gagné 15 des 30 matches disputés par le Grec. En revanche, ils sont cataclysmiques sans lui (3 victoires, 14 revers), comme en atteste la lourde défaite de 28 points contre les Celtics la nuit dernière. Le problème, c’est que les dirigeants ont trop peu de leviers à leurs dispositions pour vraiment renforcer l’effectif. La franchise du Wisconsin ne contrôle pas son propre tour de draft avant 2031, elle va payer une vingtaine de millions dans le vent pour Damian Lillard pendant encore quatre saisons et elle n’a pas de jeunes joueurs prometteurs à échanger sur le marché.

Trade Giannis : les Warriors en pole si un deal a lieu avant la deadline

Si Antetokounmpo veut vraiment remporter une deuxième bague, il est quasiment acquis que ce sera ailleurs qu’à Milwaukee. D’où cette perspective d’un transfert massif, que ce soit en cours de saison ou, et c’est sans doute plus crédible, lors de la prochaine intersaison.

Mais alors pourquoi aurait-il joué son dernier match avec les Bucks ? Encore une fois touché au mollet, il est pressenti pour revenir, dans le meilleur des cas, fin février ou début mars. Son absence est estimée à quatre à six semaines mais Doc Rivers avouait en réalité qu’il n’y avait pas vraiment de délais fixé. Si jamais son forfait s’étend à un mois et demi, la star ne serait pas opérationnelle avant la mi-mars, soit deux semaines avant la saison régulière. Quel intérêt de revenir alors ? Surtout que les derniers exemples de joueurs revenus à la hâte d’une blessure au mollet (et il accumule les pépins au même endroit) donnent envie de rester prudent et de ne prendre aucun risque.

Les Bucks ont déjà l’air d’avoir fait un trait sur la saison en cours. Ils sont actuellement en dehors du play-in et ont même perdu la onzième place de la Conférence Est au profit des Hornets. Avec l’absence de Giannis, tout laisse penser que Milwaukee va chercher à descendre encore au classement pour maximiser ses chances de piocher dans le top-10 de la prochaine draft.

Parce que les déboires des Pelicans leur donnent l’occasion de tanker. Les Hawks vont récupérer le choix le mieux placé entre New Orleans et Milwaukee. Les Bucks bénéficieront de l’autre pick non retenu par Atlanta. Selon la loterie, ils pourront donc drafter autour du top-8 ou plus bas en cas de coup de chance. Toujours un avantage pour constituer la base jeune d’une reconstruction, surtout que la prochaine cuvée est annoncée comme chargée en talents.

Quelles équipes auraient intérêt à vraiment se positionner maintenant et pas cet été ?

Les Warriors peuvent essayer de sauver leur saison en récupérant Giannis Antetokounmpo dès maintenant dans l’optique de faire un run en playoffs. Le package de Golden State n’est pas aussi lourd que celui d’autres équipes qui pourraient être théoriquement (le mot est important) intéressées et c’est toujours plus simple de gagner le jackpot maintenant que d’attendre l’été, quand il y aura plus de concurrence sur le dossier.

Chaque mois compte pour une franchise qui est construite autour d’un Stephen Curry qui fêtera ses 38 ans en mars. Les campagnes de playoffs restantes se comptent probablement sur les doigts d’une main alors autant ne pas rater l’opportunité si un deal est faisable dès février.

Les Knicks ne refuseront pas Antetokounmpo mais leur groupe semble tout de même largement au niveau pour aller en finales NBA même sans lui et la franchise de Manhattan est revenue à la deuxième place de la Conférence Est. L’offre de New York est de toute façon très faiblarde sur le papier.

Les Hawks doivent se méfier. Le pick des Bucks ou Pelicans mentionnés plus haut est l’un des atouts qui a le plus de valeur aujourd’hui en NBA mais sa durée est limitée. Cela s’étend jusqu’à juin et la prochaine draft, logique, voire peut-être même avant. Parce que ce qui le rend si intrigant, c’est la possibilité qu’il s’agisse du premier choix d’une promotion où l’on retrouve Daryn Peterson, Cam Boozer et AJ Dybantsa. Sauf que, justement, pour l’instant, c’est un fantasme. Les probabilités de choper les meilleurs tours de draft ont été réduites depuis quelques années et il n’est absolument pas impensable que New Orleans pioche en 5 et Milwaukee en 9 une fois la loterie passée. Le pick 2026 des Pelicans aurait alors nettement moins de valeur. Peut-être même qu’Atlanta ne voudra pas sacrifier cet asset pour une superstar de plus de 30 ans souvent blessée. Un duo Peterson – Johnson aurait par exemple fière allure d’ici quelques années.

Pourquoi les Bucks feraient ce deal dès maintenant ?

Et bien c’est là où nous avons beaucoup plus de doutes. La quasi-totalité des franchises NBA sont aujourd’hui bloquées par le Salary Cap. Elles auront plus de marge de manœuvre, et donc de meilleures offres à formuler, cet été. Elles sauront aussi mieux où elles en sont en fonction de ce qui s’est passé pendant les playoffs. Certains joueurs non disponibles aujourd’hui le seront peut-être demain. Les Bucks ont intérêt à ne pas se précipiter et à faire monter les enchères pour dénicher la meilleure contrepartie possible. Giannis Antetokounmpo peut bien se permettre d’attendre trois mois de plus.

Quelles équipes ont le plus à proposer ?

Oklahoma City et San Antonio ont des tonnes de jeunes joueurs et de tours de draft à offrir. Mais il semble évident que le Thunder ne va pas céder Jalen Williams ou Chet Holmgren, ni même que les Spurs sacrifieront Dylan Harper ou Stephon Castle. Ces équipes sont déjà compétitives et elles ont l’avenir devant elles !

Les Warriors peuvent refourguer un paquet des picks (4, avec 3 swaps en plus par exemple) tout en cédant Jonathan Kuminga et/ou Brandin Podziemski. Les Hawks ne donneront pas Jalen Johnson mais ils ont Zaccharie Risacher et le pick 2026 (ainsi que peut-être celui des Pelicans ou des Bucks en 2027). Le Heat peut associer Tyler Herro, natif de Milwaukee, et des jeunes à choisir parmi Nikola Jovic, Kel’el Ware, Kaspar Jakucionis ou Jaime Jaquez.

Les Blazers ne sont pas à négliger. Ils possèdent les tours de draft de Milwaukee entre 2028 et 2030 et ont plusieurs jeunes prometteurs de qualité comme Shaedon Sharpe, Scoot Henderson, Donovan Clingan, etc. Les Knicks reviennent souvent dans les discussions mais leur offre repose sur Karl-Anthony Towns ou Mikal Bridges et OG Anunoby.

Quelle serait la meilleure offre du point de vue de Milwaukee ?

Les Warriors sont sans doute ceux qui peuvent proposer le plus de picks, dont certains au-delà des années Curry. Peut-être que les Bucks peuvent échanger un ou deux d’entre eux pour récupérer les leurs à Portland et ainsi avoir leur destin entre leurs mains pour tanker en 2027. Sinon, un package incluant Jerami Grant (échangé ensuite contre d’autres assets), Shaedon Sharpe et Scoot Henderson est intéressant si les Blazers rendent tous leurs tours de draft aux Bucks.

Quelle équipe aurait le plus de sens pour Giannis Antetokounmpo ?

New York, sa destination préférentielle. Des Knicks avec Antetokounmpo à la place de KAT feraient figure d’épouvantails en NBA. Il serait dans un gros marché, une salle mythique… avec le défi immense de ramener une franchise historique au sommet après plus d’un demi-siècle d’attente.

Quel trade peut changer la course au titre cette saison ?

Au-delà d’un échange impliquant donc l’un des quatre meilleurs joueurs du monde, quid de Michael Porter Jr qui débarque aux Pistons contre Tobias Harris et Jaden Ivey ? Detroit voudra peut-être (sans doute) continuer avec le groupe qui caracole actuellement en tête de la Conférence Est avec une avance confortable. Mais le tableau ne serait pas toujours aussi ouvert.

Les Pistons n’ont pas une grande expérience des playoffs et le basket pratiqué au printemps est assez différent. Cade Cunningham risque parfois de se sentir vraiment esseulé à la création et il pourrait s’épuiser en jouant autant de possessions contre des équipes mieux préparées. Surtout que leurs concurrents vont peut-être se renforcer à la deadline. Les Cavaliers ont dégainé les premiers en faisant venir Dennis Schröder et Keon Ellis.

MPJ a déjà été sacré champion et il a l’expérience des playoffs. Il prouve cette saison qu’il est un attaquant de premier plan en NBA. Son adresse ferait du bien à des Pistons en manque de spacing et pourrait les aider à atteindre les finales de Conférence.

Les New York Knicks doivent-ils vraiment transférer Karl-Anthony Towns, même si ce n’est pas contre Giannis Antetokounmpo ?

Non. Pas maintenant. Il a beau avoir la tête du parfait bouc-émissaire, Karl-Anthony Towns est essentiel à New York. Son potentiel offensif est trop important pour une équipe qui compte sinon que sur Jalen Brunson pour créer son propre tir. Tout n’est pas rose aux Knicks, et peut-être qu’un échec en playoffs poussera le front office à faire des changements. Mais la franchise de Gotham occupe tout de même la deuxième place à l’Est tout en restant sur 6 victoires de suite. Au passage, Leon Rose, le GM, est l’ancien agent de KAT.

Les Golden State Warriors doivent-ils sacrifier des assets futurs pour essayer d’être compétitifs ou envisager une reconstruction ?

Vraie grande question pour une organisation divisée depuis des années sur le sujet. Une partie du front office, notamment les proprios, ont toujours voulu garder un œil sur le futur tandis que Steve Kerr, Stephen Curry et les cadres espéraient jouer la gagne chaque saison. Les deux ont en quelque sorte gagné et perdu. Curry n’a pas toujours au gain de cause mais il a pris un autre titre en 2022 et les dirigeants sont allés chercher Jimmy Butler l’an dernier. Les Warriors sont aujourd’hui dans une position crédible pour reconstruire au départ de leur icône puisqu’ils possèdent tous leurs picks.

Le pari, c’est de penser qu’ils vont d’abord chercher à faire venir un très gros poisson. Donc Giannis. Mais on peut aussi croire au fait qu’il n’y a que pour le Grec que Golden State sacrifiera ses atouts.

Le meilleur joueur tradé à la deadline qui ne s’appelle pas Giannis Antetokounmpo ?

Allez, Michael Porter Jr.