Si les Bucks décident de trader Giannis Antetokounmpo avant la deadline, Golden State apparaîtrait comme la destination la plus crédible à court terme.

À trois jours de la trade deadline, Giannis Antetokounmpo reste le dossier majeur à surveiller en NBA. Si un échange semble aujourd’hui plus probable à l’intersaison, un scénario avant le 5 février n’est pas totalement exclu. Et dans ce cas précis, une franchise se détacherait nettement.

Selon Brett Siegel de ClutchPoints, si les Milwaukee Bucks décidaient finalement d’agir avant la deadline, Golden State Warriors seraient l’équipe la mieux placée pour récupérer le double MVP.

« Les Warriors sont clairement dans le coup. Si un trade de Giannis a lieu maintenant, ce sera avec Golden State », affirme Siegel, précisant qu’aucun mouvement ne serait attendu avant mercredi (4 février) au plus tôt.

Golden State en position d’attente

Cette lecture confirme les tendances observées ces derniers jours. Milwaukee continue de privilégier la patience, avec l’idée qu’un trade estival offrirait davantage de flexibilité et un meilleur retour. Mais si la pression devait monter à l’approche de la deadline, Golden State apparaît comme l’option la plus crédible à court terme.

Les Bucks chercheraient toujours, selon les informations concordantes, un jeune talent majeur et/ou un volume conséquent de choix de draft pour envisager un départ d’Antetokounmpo. Un cahier des charges exigeant, qui limite mécaniquement le nombre de candidats sérieux.

Un scénario encore incertain

À ce stade, rien n’indique qu’un échange soit imminent. Mais si Milwaukee devait changer de posture dans les prochains jours, le message est clair : un trade avant la deadline passerait très probablement par la baie de San Francisco, plutôt que par une autre destination déjà évoquée en coulisses.

On a appris à se méfier de ce genre de rumeurs et tou peut très rapidement changer. Mais la tendance forte aujourd’hui, c’est qu’avant le 5 février, les Warriors seraient en pole position.

L’offre des Warriors pour Giannis Antetokounmpo