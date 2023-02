Damian Lillard : les stars de la NBA réagissent à ses 71 points

Ce n’est pas tous les soirs que l’on voit un joueur marquer 71 points. Damian Lillard est devenu ce dimanche le 11e joueur à accomplir une telle performance et le deuxième cette saison. De quoi faire réagir les stars de la NBA.

Il est bien naturel que le meneur des Blazers, auteur d’une performance d’anthologie, soit félicité par ses pairs. À commencer par Donovan Mitchell, le seul autre joueur à avoir marqué autant de points en 2022-2023. La mère de l’arrière des Cavaliers l’aurait appelé pour le prévenir que Lillard avait égalé son record de la saison. "Tu dois en marquer 72 maintenant", lui aurait-elle dit en plaisantant.

My mom calls me and says @Dame_Lillard tied your record… you gotta get 72 now😂😂😂

— Donovan Mitchell (@spidadmitchell) February 27, 2023