Damian Lillard au Heat : les négociations n’avancent pas

Les négociations entre le Heat et les Blazers autour d’un potentiel transfert de Damian Lillard sont au point mort.

Joe Cronin, GM des Blazers, a clairement affirmé son intention de rester patient et de faire « ce qui est le mieux pour [son] équipe » en cas de transfert de Damian Lillard. Et dans les coulisses de la NBA, le dirigeant envoie le même signal. C’est la raison pour laquelle les pourparlers entre Porland et Miami sont aujourd’hui au point mort.

Lillard désire ardemment rejoindre les rangs du Heat et réciproquement. Mais trouver un terrain d’entente avec les Blazers s’avère difficile. Aucune avancée significative n’ayant été réalisée, les deux parties se retrouvent dans une impasse.

« Le bruit qui court à Vegas est que [les Blazers] ne bluffent pas complètement lorsqu’ils disent : “S’il est dans notre équipe lors du camp d’entraînement, il sera dans notre équipe lors du camp d’entraînement. Ça ne nous dérange pas. » […] C’est le message qu’ils envoient et il n’y a eu aucun progrès pour un transfert avec le Heat », explique Zach Lowe d’ESPN dans son dernier podcast.

Les Celtics et les Clippers toujours à l'affût pour Damian Lillard

À bientôt 33 ans, Damian Lillard reste un All-Star indiscutable. Il sort d’une saison à 32,2 points par match et demeure, malgré le manque de résultats collectifs, un joueur de premier plan. Il pourrait permettre à Miami de passer un véritable cap en formant un nouveau big three avec Jimmy Butler et Bam Adebayo.

En retour, Portland attend la meilleure contrepartie possible. La franchise floridienne, limitée dans le nombre de choix de draft qu’elle peut mettre sur la table, n’est pas la seule destination envisageable pour le meneur. Le front office de Joe Cronin espère faire affaire avec le plus offrant, en dépit des envies du joueur et des manœuvres de son agent. Laisser languir le Heat ne lui pose donc vraisemblablement aucun problème.

