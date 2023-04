Damian Lillard : les Blazers ne le traderont pas, sauf si…

Damian Lillard le répète encore et encore : le meneur veut jouer et gagner avec les Portland Trail Blazers. Une reconstruction sur le long terme, avec des jeunes, ne représente pas une option. Et si ses dirigeants ne commencent pas à se bouger, le natif d'Oakland a lancé un avertissement clair.

Alors que le joueur de 32 ans a annoncé publiquement ses intentions, la franchise de l'Oregon n'a pas dévoilé son plan pour l'intersaison. Pour autant, un départ de Lillard n'est absolument pas d'actualité.

Sans avoir le couteau sous la gorge, la direction des Blazers n'a pas prévu de le trader.

"Ils ne vont pas l'échanger de leur propre chef. Il va falloir qu'il vienne les voir et qu'il leur dise : 'OK, c'est le moment, passons à autre chose'. Ils ne vont pas l'expédier pour se débarrasser de lui. Il leur a montré sa loyauté et ils feront de même. Mais il y a de plus en plus de chances qu'il demande à partir. Il pourrait très bien être au centre de toutes les discussions dans les deux mois à venir", a prévenu un dirigeant anonyme auprès du média Heavy.

Avec la forte relation entre Lillard et Portland, un éventuel échange sera forcément d'un commun accord. Dans ce scénario, on peut même imaginer que les Blazers feront le maximum pour écouter ses envies par rapport à sa future destination.

Les discussions, entre les deux camps, s'annoncent décisives dans les semaines à venir...

Damian Lillard persiste et signe : la reconstruction, c’est non !