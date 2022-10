Damian Lillard gagnera avec Portland ou ne gagnera nulle part

Alors que l'on vit à une époque où la plupart des stars NBA finissent par se rejoindre et s'associer, le parcours de joueurs comme Damian Lillard ou Bradley Beal, fidèles à leur équipe depuis quasiment 10 ans alors qu'ils n'ont pas gagné de titre, réchauffe nos cœurs de vieux. Lillard, malgré une période de flou où on s'est demandé s'il n'allait pas officiellement demander son trade, est reparti pour un tour avec Portland et semble plus décidé que jamais à y terminer sa carrière quoi qu'il advienne.

Cette semaine, le meneur All-Star a profité d'un entretien avec The Ringer pour crier à nouveau sa loyauté. Damian Lillard ne conçoit pas de partir sans avoir remporté une bague avec les Blazers ou tout fait pour y parvenir.

"Je pense que ce qui provoque tous ces mouvements, c'est la pression qui est mise sur les joueurs. On leur fait presque sentir que leur carrière c'est de la merde juste parce qu'ils n'ont pas de bague. Charles Barkley, Patrick Ewing ou Reggie Miller sont des légendes. On ne doit rien leur enlever sous prétexte qu'ils n'ont pas gagné de titre en NBA. Parfois, les gens plaisantent avec ça. Ils disent que je suis trop loyal et que je n'ai pas envie de gagner, juste de gagner de l'argent. Je ne retire aucun crédit aux mecs qui décident de partir. C'est juste qu'avec ma position sur ce sujet, les gens ont l'impression que je rabaisse les autres ou dit du mal d'eux parce qu'ils ont voulu être tradés. Ce n'est pas le cas. Je défends juste ce en quoi je crois. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent si ça les rend heureux. Moi, je veux gagner en tant que Trail Blazer. Je veux gagner un titre là où je me trouve. Je ne pense pas ressentir la même joie, le même bonheur, si je gagne ailleurs. Je serais heureux, c'est certain. Gagner un titre est une belle expérience. Mais je sais comment je veux gagner".

Rien à ajouter. Le côté noble de la quête de Damian Lillard, quand bien même son salaire est astronomique et peut justifier aussi ce choix de carrière, est admirable. Même s'il achève sa carrière sans avoir jamais remporté de titre, il a clairement marqué les gens et les observateurs, s'assurant au passage une immortalité à leurs yeux.

