Damian Lillard, catastrophe confirmée

UPDATE : Damian Lillard souffre bien d'une rupture du tendon d'Achille et va entamer une longue convalescence. Les Milwaukee Bucks ont confirmé le diagnostic pressenti lors du game 4 contre les Pacers dimanche. Force à l'ancien meneur des Blazers pour se remettre de ce coup dur et de cette terrible blessure à 34 ans.

---

28/04 : La défaite des Bucks dans le game 4 contre Indiana est presque secondaire. Peut-être même qu'avec Damian Lillard, Milwaukee n'aurait pas réussi à prendre le dessus sur les Pacers. Mais quelle tristesse... Après 6 minutes de jeu seulement, l'ancien meneur de Portland a été contraint de quitter ses camarades prématurément dimanche, sur une action sans contact. Assis seul sur le sol, loin de l'action, Lillard a sans doute compris.

D'après ESPN, qui a sondé le staff de Milwaukee, on craint une rupture du tendon d'Achille, la fameuse "pire blessure possible pour un basketteur".

