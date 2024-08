Damian Lillard, l’heure de la revanche a sonné

Le 27 septembre 2023, les Portland Trail Blazers ont envoyé Damian Lillard aux Milwaukee Bucks. Un véritable tremblement de terre dans le paysage de la NBA. En débarquant au sein de la franchise du Wisconsin, le meneur avait une opportunité en or de viser le titre.

Un peu moins d'onze mois plus tard, la première saison de Lillard à Milwaukee a été un échec. Si le joueur de 34 ans n'est bien évidemment pas le seul responsable, il a incarné une déception sur cet exercice 2023-2024. Avec l'élimination des Bucks dès le premier tour des Playoffs face aux Indiana Pacers (2-4).

Il y a eu des circonstances : l'instabilité de l'équipe, le changement de coach, les blessures. Et même personnellement, on sait que le natif d'Oakland a traversé plusieurs épreuves dans sa vie privée.

Damian Lillard lucide, mais...

Des difficultés qui ont clairement impacté son jeu. Sur le plan statistique, Lillard a tout simplement connu l'une de ses moins bonnes années en NBA. La pire depuis 9 ans : 24,3 points, 7 passes décisives et 4,4 rebonds de moyenne.

Pour le commun des mortels, ce sont des standards largement acceptables. Sauf qu'avant de débarquer à Milwaukee, il tournait à 32,2 points, 7,3 passes décisives et 4,8 rebonds de moyenne à Portland. Une belle différence.

Et surtout, il existe aussi une impression négative dans l'impact. Car en réalité, une baisse statistique, en partageant l'affiche avec Giannis Antetokounmpo, semble logique. Par contre, il n'a pas su réellement trouver sa place dans le collectif des Bucks.

Avec des problèmes pour prendre le jeu à son compte. Et pour avoir un apport positif quand il le fallait.

"Je vous l'ai dit : quand je vais être bien, vous allez le savoir. La plupart du temps, 90% du temps, je vais bien. Dans ma carrière, j'ai l'impression qu'il y a eu deux saisons - la saison dernière et l'année où j'ai été opéré (2022) - où j'ai su que je n'allais pas bien. Je ne me suis pas caché. Mais je savais que je n'étais pas bien. C'est comme ça que je vois toutes ces choses. Et je le sais. Il est impossible que quelqu'un qui ne me côtoie pas vraiment puisse savoir ce que c'est. Ils jugent et parlent seulement en fonction de ce qu'ils voient et de ce qu'ils savent. Et ils n’en savent pas beaucoup, parce que je n'ai pas affaire à beaucoup de gens", a confié Damian Lillard pour le Milwaukee Journal Sentinel.

Lucide, Lillard n'a jamais caché ses soucis. Et il a toujours été honnête sur sa mauvaise passe. Pour autant, il a aussi eu l'impression de payer les pots cassés par rapport aux attentes autour des Bucks. Car selon, le tableau n'était pas si noir l'an dernier.

Concernant ses performances, mais aussi les résultats de son équipe.

"Je pense que lorsque l'échange a eu lieu, tout le monde s'est dit que Milwaukee allait gagner, lorsque cela ne s'est pas passé comme ils le voulaient ou le pensaient, que je ne ressemblais pas à celui que j’étais à Portland, les gens ont dit : ‘oh, qu'est-ce qui se passe avec Dame ? Pourquoi Dame ne fait-il pas ça ?’ Mais pendant la grande partie de la saison, je tournais toujours à 26 points de moyenne. Si vous y réfléchissez bien, quels standards existent pour moi si je tourne à 26 points et 7 passes décisives de moyenne alors que je ne me sens pas bien ? Je traverse beaucoup de choses. C'est la vérité. Cela va être ma 13ème saison. Les gens se lassent de ce qui est constant. Et je comprends aussi que je n'étais pas la meilleure version de moi-même. J’ai répondu présent et j'ai été productif. Nous étions la tête de série numéro 3 à l’Est. Nous étions même dans les deux premiers presque toute la saison, jusqu’au dernier match. Mais je comprends. Il y a de nouveaux joueurs qui arrivent. Ils apprennent à mieux connaître les nouveaux. Ils font les mêmes progrès que moi quand j'avais 24 ou 25 ans. L'excitation vient avec ça, parce qu'on n'a pas encore vu ça. Et puis, en vieillissant, les gens se disent : ‘oh il ne peut plus faire ça, qu'est-ce qui se passe ?’ C'est juste un cycle. J'ai vu cela arriver à d'autres gars aussi. Je suis dans cette catégorie désormais", a-t-il relativisé.

La situation parfaite pour nourrir un sentiment de revanche ?

Le GM des Bucks n’a aucun regret pour Damian Lillard

Une réponse attendue !

Car à l'approche de la saison 2024-2025, Lillard se trouve dans une meilleure situation. S'il a toujours sa vie privée à "remettre en ordre", il va négocier cet exercice dans de meilleures conditions. Perturbé dans sa préparation l'an dernier par sa situation, avec un trade qui s'est concrétisé fin septembre, il va pouvoir réaliser l'intégralité du training camp avec les Bucks.

De plus, après une première année d'adaptation, il dispose toujours de la confiance de ses dirigeants. Cet été, les Bucks ont simplement réalisé des mouvements à la marge. Avec un trio Giannis, Lillard et Khris Middleton maintenu. Même Doc Rivers n'aura plus l'excuse d'avoir été nommé en cours de saison...

Tous les ingrédients sont réunis pour une réaction à Milwaukee. Pour un renouveau concernant Lillard.

"Il y avait eu beaucoup de changements, beaucoup de stress. Maintenant, j'ai l'occasion de remettre tout ça en ordre et de commencer à avancer vers la saison prochaine... Je ne me laisse pas abattre par les esprits faibles. Je vais donc aller sur le terrain et continuer à me montrer. Et je vais accepter les critiques ou tout ce que les gens disent. Je sais aussi que si quelqu'un dit quelque chose et que je me dis que c'est vrai, alors je vais m'en occuper. Mais quand j'entends quelque chose et que je n'y crois pas - ce qui est le cas de beaucoup de choses que j'ai vues et entendues dire à mon sujet - c'est simplement ce que les médias sont devenus. Ce n'est pas la vérité. Et je le sais. Je ne suis donc pas un joueur qui s'effondre. Je mène une vie propre, bonne et saine et je peux donc le faire. Je peux faire la même chose qu'il y a deux ou trois ans. Je peux le faire maintenant. Il s'agit juste de savoir à quoi cela ressemble dans cette équipe. Le fait que nous soyons sous les radars est parfait, parce qu'ils ne penseront rien de nous et ensuite ils seront comme... Il faut faire face à la vérité, tout simplement. C'est comme ça que ça marche d'habitude", a-t-il terminé.

Et effectivement, les Bucks peuvent se nourrir de cette situation. Champions NBA en titre, les Boston Celtics sont considérés comme une super puissance à l'Est. Derrière, les Philadelphia Sixers et les New York Knicks ont de grandes ambitions et font beaucoup parler après une intersaison agressive.

Mais Milwaukee reste probablement le concurrent le plus sérieux pour les Celtics. Car sur le papier, l'association Antetokounmpo-Lillard doit permettre à cette équipe de viser les sommets. La réalité a été différente sur la première année. Mais quelle vérité pour la seconde ?

L'heure du réveil a peut-être sonné. Le Dame Time peut commencer aux Bucks ?

