Damian Lillard n’a jamais eu aussi peur pour sa santé

Un véritable miracle médical. Victime d'une thrombose veineuse, Damian Lillard se trouve à l'arrêt depuis le 26 mars dernier. Mais le meneur des Milwaukee Bucks, dont le problème a été décelé très tôt, va pouvoir retrouver les parquets dès le premier tour des Playoffs.

Plus contraint de prendre des anti-coagulants, le joueur de 34 ans doit simplement retrouver du rythme pour défier les Indiana Pacers. Pour autant, il ne faut pas oublier que ce souci de santé aurait pu avoir de grandes conséquences sur la carrière, et même la vie de Lillard.

Pour The Athletic, l'ex-star des Portland Trail Blazers est revenu sur cette frayeur.

"C'était un peu effrayant. J'ai subi quelques opérations dans ma carrière. J'ai dû faire face à des problèmes à la cheville ou au genou, au tendon d'Achille, au mollet, peu importe. Mais ce sont toutes des choses pour lesquelles vous allez en rééducation, vous les traitez normalement, comme un athlète le ferait.

Je me disais que c'était ce que j'allais faire, et puis on voit un caillot de sang. Évidemment, c'est une chose qui peut affecter votre vie. Honnêtement, quand je dis que j'ai eu peur, c'est que j'étais très nerveux, en raison d'une expérience passée. Je ne me disais donc pas : 'Oh, il faut que je retourne sur le terrain pour les Playoffs'.

À chaque fois que je retournais à l'hôpital, je voulais m'assurer que le caillot avait disparu, qu'il était plus petit ou qu'il était au même endroit. Et c'était ma seule préoccupation", a avoué Damian Lillard.

Heureusement, tout va bien désormais pour Damian Lillard. Il n'a plus rien à craindre et va même pouvoir vivre les Playoffs 2025.

📺 L’incroyable retour de Damian Lillard suffira-t-il ?