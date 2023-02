Damian Lillard justifie sa loyauté : “Regardez Westbrook…”

Comment voulez-vous qu'on n'aime pas Damian Lillard, sportivement, mais aussi et surtout humainement ? On le répète souvent : quel que soit le sujet, le meneur des Blazers est le joueur le plus intéressant à écouter en NBA, avec une approche digne, humaine et loyale de son métier. Comme trop souvent ces derniers mois, Lillard a dû évoquer une éventuelle envie de voir ailleurs, tant Portland a du mal à se montrer compétitif. Voici ce que "Dame" a répondu lors d'un entretien avec ESPN.

"L'herbe n'est pas toujours plus verte quand vous quittez une franchise. Regardez Russell Westbrook. Il est parti d'OKC pour aller à Houston. James Harden a décidé de partir et Russ s'est retrouvé à Washington. Puis on l'a tradé de Washington aux Lakers. Le voilà dans une quatrième équipe en quatre ans. C'est sa deuxième saison dans cette équipe et tout le monde dit qu'il faut le trader. Puis on le fait sortir du banc. Ce mec est un Hall of Famer, un MVP. Il est un exemple qui prouve que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs".

Cette déclaration, qui ne vise pas directement Westbrook, pour lequel il a beaucoup de respect, a incité un General Manager de la ligue à réagir. Pour l'intéressé, qui a souhaité rester anonyme, la posture adoptée par Damian Lillard est un peu facile.

"C'est facile d'être loyal quand on te donne autant d'argent", a-t-il lancé.

Certes, Lillard a bien un contrat en or qui court jusqu'en 2027 (s'il active sa player option) et pourrait lui permettre de gagner 63 millions de dollars sur sa dernière saison, à 36 ans. Mais lui faire ce procès-là serait plus justifié s'il évoluait dans une équipe située dans un marché plus attractif, qui attire facilement les free agents.

Damian Lillard : les stars de la NBA réagissent à ses 71 points