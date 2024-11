Damian Lillard, leader dans la tempête des Bucks

Les Milwaukee Bucks sont déjà en crise. Et pourtant, Giannis Antetokounmpo réalise un début de saison monstrueux. Plus inquiétant encore, Damian Lillard, décevant en 2023-2024, enchaîne également les bonnes performances.

A l'exception d'un gros trou d'air face aux Memphis Grizzlies (99-122) le 1er novembre dernier (4 points), le meneur a toujours répondu présent. Et pourtant, les hommes de Doc Rivers ont multiplié les déconvenues.

Une situation loin d'être rassurante ? Oui. Pour autant, dans cette tempête, le visage affiché par Lillard est lui rassurant. Car même dans la pire période de Milwaukee sur le plan collectif, il a retrouvé de l'impact. Et même de la vie après une adaptation compliquée à la suite de son trade en provenance des Portland Trail Blazers.

Damian Lillard, enfin à son niveau !

Dans les faits, Lillard se rapproche tout simplement de l'apport de ses meilleures années à Portland. Même avec sa copie à 4 points (qui le plombe tout de même sur un échantillon de 8 matches), il tourne à 27,6 points, 6,7 passes décisives et 4,6 rebonds de moyenne. Le tout à 45,2% aux tirs, dont 39,1% à longue distance.

Des chiffres très proches de son prime dans l'Oregon. Encore cette nuit, il a été essentiel pour permettre aux Bucks de dominer le Utah Jazz (123-100). Avec 34 points et 7 passes décisives, le joueur de 34 ans a formé un superbe duo avec Antetokounmpo.

Un succès très important afin de stopper une terrible série de 6 défaites consécutives.

"Nous en avions désespérément besoin. Il était important pour nous non seulement de mettre fin à cette série de six défaites, mais aussi de ressentir quelque chose de positif. A l’approche de cette nouvelle série de matches, il était essentiel pour nous de revenir dans la colonne des victoires. Il ne s'agit pas seulement de gagner un match, mais de construire de bonnes habitudes que nous pouvons répercuter. Si nous faisons ce que nous avons fait ce soir contre n'importe quelle équipe, avec le rythme et l'énergie que nous avons déployés, je pense que nous aurons du succès", a-t-il analysé pour FanDuel Sports.

Petit à petit, il y a effectivement quelques enseignements positifs pour Milwaukee. Tout d'abord, les superstars sont en forme. C'est une base importante. Et derrière, le collectif commence à trouver quelques repères. On pense notamment à l'intégration dans le 5 majeur du jeune Andre Jackson Jr.

Et même si l'absence de Khris Middleton pèse beaucoup, cette équipe semble capable de remonter la pente.

🎙️ Quel trade pour Giannis et les Bucks ?

Un leadership retrouvé

Pourquoi ? Car la formation du Wisconsin est actuellement tractée par deux leaders impressionnants. Et oui, cela n'a pas été vraiment suffisant sur les 8 premiers matches (2-6). Mais une équipe, avec deux des meilleurs joueurs du monde, ne peut pas rester éternellement dans une spirale négative.

La victoire contre le Jazz va-t-il provoquer un déclic ? Il est encore trop tôt pour le dire. Cependant, ce début de saison cauchemardesque aura permis de dégager quelques certitudes. Bon, les doutes étaient inexistants autour d'Antetokounmpo.

Par contre, certains doutaient de Lillard. Sur le plan sportif, sa réponse est claire. Et même dans sa mentalité, on a retrouvé le leader qui crevé l'écran à Portland. On le sait, il a connu une année éprouvante dans sa vie privée.

Et il l'avait promis : il voulait prendre sa revanche en se concentrer sur l'aspect sportif. Un état d'esprit ressenti sur le parquet et dans ses propos.

"Après un départ difficile, il est facile de se décourager, de commencer à paniquer et à s'inquiéter. Ce soir, nous avons abordé ce match avec la bonne mentalité. J'ai mis quelques tirs à trois points, mais je pense que nous avons surtout tenu bon ensemble. Nous étions partout défensivement et nous avons partagé le ballon. Et finalement, nous avons pris notre élan, nous avons été en mesure de prendre un peu de vitesse et de prendre le contrôle du match. Nous devons être capables d'utiliser cette dynamique pour aller de l'avant", a répété Lillard.

Un discours anodin ? Pas vraiment. L'an dernier, même dans les moments difficiles aux Bucks, Lillard donnait le sentiment de subir les évènements. Cette fois-ci, il se trouve en première ligne pour sonner la révolte.

Dans la tempête, Milwaukee s'est trouvé un nouveau leader. Ce n'est absolument pas un gage de réussite. Mais avec un Damian Lillard performant et concerné, les Bucks ont plus de chances de sortir la tête de l'eau.

