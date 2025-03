Thrombose veineuse pour Damian Lillard, indisponible jusqu’à nouvel ordre

Damian Lillard souffrait d'une blessure au mollet depuis plusieurs jours et son état ne s'améliorait pas. Des analyses complémentaires ont mis en lumière un problème plus profond, c'est le cas de le dire : le meneur des Milwaukee Bucks est en réalité touché par une thrombose veineuse. Comme Victor Wembanyama. Sauf que le joueur américain a lui un caillot sanguin dans le mollet. Là aussi, la thrombose est qualifiée de profonde et il a commencé à prendre des médicaments après avoir consulté différents spécialistes.

En revanche, The Athletic n'exclut pas un retour de Damian Lillard cette saison. Les Spurs, à l'inverse, ont déjà annoncé que Wembanyama serait mis au repos pendant potentiellement six mois. Les Bucks ont tout de même précisé que la santé de Damian Lillard resterait la priorité. La franchise du Wisconsin, actuellement cinquième de la Conférence Est et à la lutte avec les Detroit Pistons (sixièmes), espère encore pouvoir jouer les outsiders en playoffs.