Dans une équipe texanne en pleine galère, Daniel Gafford attire l’attention. Analyse des équipes susceptibles de viser le pivot des Mavericks si Dallas ouvre la porte à un échange.

Alors que le début de saison des Dallas Mavericks est catastrophique, un nom revient avec insistance : Daniel Gafford. Selon les bruits de couloirs, il pourrait figurer parmi les joueurs susceptibles de susciter de l’intérêt avant la date limite des échanges.

Daniel Gafford, en septième saison NBA et troisième chez les Mavericks, tourne cette année à 8,8 points, 4,4 rebonds et 1,4 contre en 19,6 minutes par match après une blessure à la cheville en présaison. Cela en fait un intérieur capable d’apporter une rotation utile, mais pas nécessairement un élément incontournable dans un projet « titre ».

Dans un classement des cibles de transferts pour toutes les équipes, Bleacher Report le place comme « dream target » pour certains clubs, ce qui montre que sa valeur perçue est plus haute que ses chiffres bruts.

Pourquoi pourrait-il partir ?

Plusieurs éléments alimentent les rumeurs : d’un côté, les Mavs disposent d’une certaine profondeur intérieure et doivent équilibrer minutes et gestion des contrats. D’un autre, certains analystes évoquent la possibilité que l’équipe soit prête à monnayer Gafford contre des renforts complémentaires ou des rotations plus équilibrées.

Si Dallas est à priori fixé sur son maintien, l’existence même de ces discussions révèle que le front office s’interroge.

Pourquoi pourrait-il rester ?

Le fait que le club n’ait « pas envisagé » de le trader suggère qu’il conserve le rôle d’option viable et de « valeur sûre ». Le fait qu’il soit déjà sous contrat avec les Mavericks pour plusieurs saisons (une extension de trois ans signée en juin 2025) montre que l’organisation mise sur lui. Cela lui donne une certaine stabilité, mais aussi un potentiel effet « marchandise » : s’il reste utile, de nombreuses équipes peuvent le cibler comme élément d’échange.

Les scénarios à surveiller

Trois scénarios se profilent :

Dallas conserve Gafford, à la fois pour sa production et comme pièce de stabilité intérieure.

L’équipe le trade pour obtenir un joueur plus ciblé, notamment un shooter ou une rotation arrière, ce qui correspond à certaines analyses « sneaky-genius trade idea ».

Un compromis : Gafford reste pour l’instant, mais un accord pourrait être envisagé à titre conditionnel s’il venait à perdre en minutes ou si d’autres joueurs évoluent favorablement.

5 équipes potentiellement intéressantes ou intéressées

Boston cherche désespérément du renfort intérieur

Les Celtics sont dans le dur à l'intérieur après les départs de Kristaps Porzingis et Al Horford. Gafford offrirait une option fiable près du cercle, capable de protéger le panier et de tenir un rôle important (notamment au rebond) sans monopoliser la balle. La franchise a déjà examiné ce type de profil lors des dernières deadlines et l’idée d’ajouter un pivot vertical serait la meilleure des idées. Parce que bon, le secteur intérieur de Boston cette année, c'est quand même digne de la G-league : Boucher, Queta, Tillman Sr., Garza, Amari Williams...

Chicago ambitieux, s'ouvre l'appétit

Les Bulls pourraient revoir leur structure intérieure si le projet actuel stagne. Les profils protecteur de cercle sont rares dans l’effectif. Gafford, qui a déjà évolué à Chicago en début de carrière, pourrait retrouver un rôle plus central dans un contexte où le club testerait des ajustements sans basculer dans une reconstruction totale.

Sacramento cherche de la défense et de la dureté

Les Kings disposent d’une attaque solide, mais leur protection de cercle reste un point sensible et globalement leur défense. La présence d’un pivot dynamique et énergique comme Gafford permettrait d’apporter une alternative dans les séquences où l’équipe souhaite renforcer sa densité défensive. Le front office a déjà montré son intérêt par le passé pour des profils similaires.

Les Lakers toujours attentif à ce genre de profil

Los Angeles surveille le marché intérieur depuis plusieurs mois, en particulier dans l'optique où Ayton s'avérait décevant (ou en complément). Daniel Gafford correspond exactement au profil recherché : un pivot vertical, finisseur au-dessus du cercle et capable de défendre le pick-and-roll en couverture classique. Son contrat autour de vingt millions par saison est compatible avec les mécanismes d’échange disponibles chez les Lakers, qui disposent de plusieurs joueurs à salaire intermédiaire utilisables dans un transfert. Exemple : Gabe Vincent + Jarred Vanderbilt.

New Orleans cherche... n'importe quoi qui pourrait les aider à sortir de la m...

Les Pelicans seraient ouverts à tout ce qui peut les sortir de la situation dans laquelle ils sont. Gafford offrirait un profil fiable et reproductible dans un collectif qui mise sur l’impact athlétique. La question de l’équilibre salarial reste cependant déterminante.

Nico Harrison (enfin ?) en danger aux Mavs ? La direction de Dallas s’interroge