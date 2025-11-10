Avec un bilan de 3-7 et un climat pesant, Nico Harrison serait désormais sur la sellette à Dallas. La direction des Mavericks réfléchirait à un tournant majeur.

Le début de saison des Dallas Mavericks ravive toutes les tensions nées du départ de Luka Doncic. Avec un bilan de 3-7 et une atmosphère jugée « négative » en interne, la position du general manager Nico Harrison serait désormais sérieusement remise en question.

Une direction troublée par « une négativité constante »

Selon les informations de Marc Stein de The Stein Line, la direction des Mavericks, menée par le gouverneur Patrick Dumont, serait « troublée » par le climat actuel :

« Avec les Mavericks déjà dans une position difficile pour simplement atteindre les playoffs, les sources indiquent que la négativité montante et pratiquement ininterrompue qui entoure la franchise pèse sur la direction et l’inquiète », rapporte Stein.

Toujours selon lui, réfléchir à un changement en cours de saison est devenu inévitable :

« Dumont semble préférer donner plus de temps à Harrison, mais envisager s’il est sage d’effectuer un changement pendant la saison est devenu inévitable au plus haut niveau de l’organisation. »

Stein précise également que si une décision devait être prise, elle viserait autant à provoquer un électrochoc qu’à « regagner les fans », après plusieurs mois de critiques liées à la gestion du dossier Doncic.

Le journaliste évoque même un argument plus symbolique :

« Le dirigeant qui a imaginé et soutenu l’échange largement critiqué de Doncic ne peut plus être celui qui tente de piloter la franchise au-delà de cette étape. »

Une reconstruction qui peine à convaincre

L’été avait pourtant semblé ouvrir un nouveau chapitre à Dallas avec l’arrivée du prodige Cooper Flagg, choisi en première position de la Draft 2025. Mais malgré ses débuts encourageants (13,9 points, 6,9 rebonds et 3 passes de moyenne), la franchise peine à redécoller.

Kyrie Irving, toujours en convalescence après sa rupture des ligaments croisés, n’a pas encore joué, et Luka Doncic, lui, brille sous le maillot des Lakers (7-3).

Nico Harrison sous pression, Dumont aussi

Aux yeux des fans, Nico Harrison restera l’homme du trade Doncic, un mouvement jugé incompréhensible et mal assumé. Pourtant, comme le rappelle Stein, Patrick Dumont avait lui aussi validé l’opération à l’époque.

Malgré cela, le limogeage du GM pourrait être perçu comme un geste fort pour apaiser la base de supporters et tenter de redonner un élan à la franchise.