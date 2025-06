Daniel Gafford prolongé… pour être mieux transféré ?

Embouteillage dans la raquette des Dallas Mavericks. En transférant son premier playmaker Luka Doncic contre l’intérieur star Anthony Davis, Nico Harrison a déséquilibré l’effectif de sa franchise. La tâche de l’été consiste donc à retrouver une balance entre les extérieurs et les big men. Mais en attendant, les dirigeants ont d’abord offert une extension de contrat acceptée par Daniel Gafford. ESPN révèle que le club et le joueur se sont mis d’accord sur une prolongation de 3 ans avec 60 millions de dollars à la clé.

Son nouveau deal ne commence qu’après la prochaine saison et court jusqu’en 2029. Qui dit contrat plus long dit meilleure valeur marchande. Parce que Gafford servira peut-être justement de monnaie d’échange pour faire venir un guard. Il y a pour l’instant Dereck Lively et AD devant lui, sans oublier Cooper Flagg qui peut aussi jouer dans le frontcourt sans être un pivot.

Son salaire à 14 millions le rend facilement échangeable cet été ou en cours de saison. Excellent avec Doncic, Daniel Gafford tourne à 11,9 points et surtout 72% de réussite aux tirs depuis son arrivée à Dallas en février 2024. Il apporte de la verticalité, de la physicalité mais aussi de la protection de cercle. Des atouts clés qui sont généralement convoités sur le marché des transferts.

