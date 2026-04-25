Darryn Peterson à la Draft 2026, entre promesses immenses et questions à dissiper

Darryn Peterson n’a pas traîné. Après une seule saison à Kansas, le freshman des Jayhawks a annoncé son inscription à la Draft NBA 2026, où il est attendu tout en haut du tableau. Un choix sans surprise pour l’un des prospects les plus excitants de sa génération, régulièrement cité dans le même souffle qu’AJ Dybantsa et Cameron Boozer parmi les candidats au premier choix.

Sur le terrain, Peterson a très vite justifié l’attente. Arrière de grande taille, créateur naturel, scoreur à trois niveaux, il a terminé sa saison universitaire à 20,2 points, 4,2 rebonds et 1,6 passe de moyenne, avec 38,2 % à 3-points en 24 matches. Kansas précise même qu’il a signé la meilleure moyenne de points de l’histoire de la fac pour un freshman, tout en terminant leader de l’équipe au scoring et au nombre de tirs primés inscrits.

C’est évidemment ce package qui affole les recruteurs. Peterson a le profil moderne du guard premium : assez grand pour shooter au-dessus des défenseurs, assez fluide pour créer son propre tir, assez fort techniquement pour alterner pull-up, attaque du cercle et séquences de playmaking. Sa comparaison la plus fréquente, selon l’Associated Press, tourne autour de Devin Booker, notamment pour cette capacité à scorer dans toutes les zones du terrain avec un gabarit déjà NBA-ready.

Darryn Peterson, ce mystère qui risque de l'empêcher d'être n°1 de Draft

La fin de saison a aussi rappelé pourquoi la NBA devrait rester fascinée. Peterson a marqué 24 points contre TCU puis 14 face à Houston lors du tournoi Big 12, avant de sortir 28 points au premier tour de la March Madness contre Cal Baptist, puis 21 dans la défaite au buzzer face à St. John’s. Dans les moments les plus visibles de l’année, il a répondu présent.

Le dossier n’est pourtant pas complètement lisse. La principale interrogation autour de Peterson ne concerne pas son talent, mais sa disponibilité. Sa saison à Kansas a été hachée par des soucis physiques : crampes récurrentes, blessure aux ischios, problèmes à la cheville, gêne au quadriceps, maladie. Au total, il a manqué 11 matches et a aussi quitté certaines rencontres ou certaines fins de match plus tôt que prévu.

Ce contexte a forcément nourri des questions. Pas seulement chez les fans de Kansas, parfois frustrés de voir leur meilleur joueur incapable d’enchaîner, mais aussi dans le regard des observateurs NBA. Les franchises ne douteront probablement pas de son niveau de basket. Elles voudront en revanche comprendre précisément ce qui s’est passé : origine des crampes, gestion physique, conditionnement, risques de rechute, capacité à tenir le rythme d’une saison NBA.

Bill Self, lui, a plusieurs fois pris la défense de son joueur. L’entraîneur de Kansas a repoussé l’idée d’un manque d’envie ou d’un problème d’implication, parlant plutôt d’une accumulation de pépins et d’un vrai manque de réussite. Peterson a même connu un épisode de crampes sévères avant le début de saison, au point de devoir être hospitalisé, selon l’Associated Press.

C’est ce mélange qui rend son entrée dans le processus Draft aussi intéressante. D’un côté, il y a un joueur qui a produit comme une star dès sa première année NCAA, dans un programme exposé, sous une pression énorme. De l’autre, un prospect qui n’a joué que 24 matches et dont la saison n’a jamais vraiment eu la continuité espérée. Pour un candidat au top 3, ce n’est pas anodin.

Cela ne devrait pas faire sortir Peterson des hauteurs de la Draft. Les guards capables de créer leur tir avec son aisance, sa taille et son toucher restent rares. À 19 ans, avec un jeu déjà très avancé, il possède l’un des plafonds les plus séduisants de la cuvée 2026. ESPN le classe d’ailleurs parmi les tout meilleurs joueurs disponibles, derrière AJ Dybantsa et devant Cameron Boozer dans son board actuel.

La vraie question sera donc moins “Darryn Peterson est-il un top prospect ?” que “jusqu’où une franchise sera-t-elle prête à monter si elle obtient les réponses médicales attendues ?” Car sur le pur talent, l’argumentaire est déjà solide. Peterson a montré suffisamment de flashes pour être vu comme un potentiel visage de franchise. Il a aussi laissé assez de zones floues pour que son processus pré-Draft soit scruté de très près.

Son annonce ouvre maintenant une nouvelle étape. Workouts, examens médicaux, entretiens avec les équipes : c’est là que sa cote peut se consolider, voire grimper. Les doutes existent, ils sont légitimes. L’excitation aussi. Et dans une Draft 2026 qui s’annonce chargée en têtes d’affiche, Darryn Peterson arrive avec un profil qui devrait continuer à diviser, intriguer et séduire jusqu’au soir du choix.