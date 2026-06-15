Darryn Peterson ne veut que les Wizards : coup de bluff ou promesse ?

Darryn Peterson ne prévoit de rencontrer que les Wizards avant la Draft NBA 2026, contrairement à AJ Dybantsa. Un vrai signal pour le pick n°1 ?

À quelques jours de la Draft NBA 2026, dont le 1er tour aura lieu le 23 juin prochain, un détail commence à intriguer plusieurs franchises de la ligue. Selon Shams Charania, AJ Dybantsa, attendu comme le favori pour être appelé en première position, a effectué des visites formelles auprès des Washington Wizards et du Utah Jazz, détenteurs des deux premiers choix. Rien de très étonnant jusque-là : le prospect de BYU couvre logiquement ses bases, au cas où Washington décidait finalement de regarder ailleurs avec le first pick. Le cas de Darryn Peterson est beaucoup plus surprenant.

Le joueur de Kansas, lui aussi attendu dans le top 3 et longtemps considéré comme un candidat très sérieux au statut de numéro 1, aurait choisi de ne rencontrer que les Wizards. Pas de visite prévue avec le Jazz, qui choisit en deuxième position. Pas d’entretien non plus avec les Grizzlies, propriétaires du troisième pick. Une posture qui ne passe évidemment pas inaperçue.

Un vrai signal envoyé à Washington ?

Dans ce genre de période, chaque décision est lue comme un message. Peterson pense-t-il pouvoir être choisi en première position ? A-t-il reçu des garanties de Washington ? Ou son camp cherche-t-il simplement à mettre la pression sur les Wizards, en affichant clairement sa préférence ? Pour l’instant, impossible de trancher. Mais le contraste avec Dybantsa est frappant.

Dybantsa agit comme le favori classique d’une Draft : il rencontre les équipes concernées, se laisse une marge et évite de fermer des portes. Peterson, lui, semble adopter une stratégie beaucoup plus agressive. Cela peut être interprété comme une confiance absolue dans son statut, ou comme une tentative de forcer la main à une franchise qui hésiterait encore entre plusieurs profils.

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Sur le talent pur, Peterson a de quoi nourrir le débat. Arrière créateur, scoreur naturel, doté d’un potentiel offensif immense, il est vu par certains observateurs comme le joueur au plus haut plafond de cette cuvée. Son profil intrigue autant qu’il fascine : moins évident dans le moule du franchise player moderne que Dybantsa, mais capable de générer son propre tir et de devenir très vite une première option en NBA.

Un prospect fascinant, mais pas sans questions

Ce choix de ne voir que Washington alimente aussi une autre lecture. Peterson est un prospect qui a déjà laissé planer quelques interrogations pendant la saison, entre gestion de son image, attentes très élevées et manière d’aborder certaines étapes du processus pré-Draft. Rien qui remette son talent en cause, mais suffisamment pour que les équipes cherchent normalement à multiplier les échanges, les entretiens et les vérifications.

C’est justement pour cela que sa décision intrigue. En refusant l’accès aux franchises qui choisissent juste derrière les Wizards, Peterson prend un risque. Si Washington passe finalement son tour, le Jazz et Memphis devront évaluer un joueur qu’ils n’auront pas pu voir dans les mêmes conditions que Dybantsa ou d’autres prospects majeurs. Cela peut refroidir certaines équipes.

À ce stade, Washington garde donc la main sur un suspense qui semblait moins ouvert il y a encore quelques semaines.