Après le craquage de LeBron James sur le sujet, Daryl Morey a lui aussi donné son avis sur le tournoi play-in. Diamétralement opposé. Comme de par hasard…

Le timing est amusant. Et le GM des Philadelphia Sixers aura beau jeu de dire qu’il ne fait qu’exprimer son avis, indépendamment des déclarations de LeBron James. Mais on est libre de penser qu’il est bien trop intelligent pour ne pas l’avoir fait en réponse au King.

Pour rappel, LBJ s’est exprimé… a craqué même... sur le format de la post-season, après la défaite des Los Angeles Lakers contre les Toronto Raptors :

Comme « le gars qui a eu l’idée de cette merde » n’est autre qu’Adam Silver - ou du moins il a validé l’idée et ça revient au même -, la saillie est particulièrement violente.

LeBron James toujours blessé, les Lakers en situation critique ?

« Cette merde », Daryl Morey la trouve, lui, très intéressante. Quelques instants après les propos de LeBron James, il a donné son avis sur le sujet dans un post Twitter agrémenté d’un savoureux GIF tiré de The Big Lebowski :

« Je ne peux pas croire que la NBA ait mis en place de manière précipitée un changement qui rend les matches plus intéressants et pertinents. »

I can't believe the NBA hastily implemented a change that makes games more interesting and meaningful pic.twitter.com/B1y23dJD9s

— Daryl Morey 🗽🏀 (@dmorey) May 3, 2021