Daryl Morey sur Paul George : « C’était risqué, mais c’était le meilleur plan »

Daryl Morey revient sur son plan risqué pour recruter Paul George aux Sixers : « C’était le meilleur plan pour rester dans la course au titre. »

Cet été, les Sixers ont pris des risques considérables en misant sur la signature de Paul George en tant qu’agent libre. La franchise aurait pu se retrouver les mains vides si l’ailier avait choisi de rester aux Clippers ou de partir ailleurs. Daryl Morey, le président des opérations, était conscient de ces enjeux. Mais il estimait que c’était le meilleur plan possible, malgré une chance de succès inférieure à 50 %.

« Nous avons opté pour ce que nous considérions comme le meilleur plan pour rester dans la course au titre, mais c’était indéniablement risqué », a confié Morey à The Athletic. « Ces stratégies ne fonctionnent pas toujours, mais nous étions convaincus qu’aucune autre option n’était aussi bien. »

Les stars du calibre de Paul George sont rarement disponibles sur le marché des agents libres. Cependant, la réticence des Clippers à engager une somme trop importante dans une extension de contrat pour George, à cause des nouvelles règles financières de la NBA, a ouvert une fenêtre pour les Sixers. Et Philadelphie, qui se préparait à ce scénario depuis le début de la saison et le départ de James Harden, était prêt à saisir sa chance.

« C’était risqué, mais c’était aussi le meilleur plan. Un plan risqué n’est pas nécessairement un mauvais plan », a rappelé Daryl Morey. « Il peut simplement être la meilleure option disponible. Et dans ce cas, c’était définitivement la meilleure option. »

Daryl Morey : « Nous sommes l'une des meilleures équipes »

Malgré leur investissement massif pour une star de 34 ans (212 M$/4 ans), le succès des 76ers n’est pas garanti. Cependant, l’association de Paul George avec Joel Embiid et Tyrese Maxey semble très prometteuse. Daryl Morey est confiant : il estime son pari réussi et considère son équipe comme un sérieux prétendant au titre.

« Je pense que nous sommes l’une des meilleures équipes de la ligue », a affirmé Morey. « Boston mérite clairement d’être considérée comme le favori. Ils ont été exceptionnels la saison dernière, à un degré historique. Mais je crois que nous avons les moyens de nous hisser à leur niveau et de les battre cette année. »