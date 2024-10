Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Knicks : 94-117

Rockets @ Thunder : 122-113

Magic @ Spurs : 97-107

Warriors @ Kings : 122-112

- Victor Wembanyama a eu un peu de mal à régler la mire (4/15) lors de sa première apparition en pré-saison avec les Spurs contre Orlando. San Antonio l'a emporté (107-97) avec tout de même 11 points, 9 rebonds, 4 passes et 3 contres du sophomore français, mais c'est le banc texan, notamment avec le rookie Stephon Castle (17 pts, 4 asts), qui a fait la différence. Chris Paul a lui aussi fait ses débuts avec les Spurs dans le cinq, avec 5 points et 3 passes à la clé.

- Alex Sarr a fait bonne impression sur le parquet du Madison Square Garden cette nuit, malgré la défaite (117-94) des Wizards. L'intérieur français a compilé 12 points, 9 rebonds, 3 contres et 3 passes en 25 minutes et à 5/14. Bilal Coulibaly (4 pts à 1/9) a été moins en réussite offensivement lors de cette soirée qui a permis au public du Garden de voir Karl-Anthony Towns et Mikal Bridges en action pour la première fois. KAT s'est d'ailleurs distingué avec une copie à 25 points et 12 rebonds malgré une adresse un peu chancelante (7/20).

- Les titulaires d'OKC semblaient avoir fait le taf pour le Thunder, qui menait de 13 points à la pause contre Houston. La redistribution des cartes a permis aux Rockets de revenir, d'aller en prolongation sur un tir au buzzer de l'Australien Jack McVeigh et de l'emporter. Ousmane Dieng est sorti du banc et a fini avec 8 points, 5 rebonds et une passe en 21 minutes.

- Les Warriors-Kings sont souvent des matches ouverts et accrochés, même en pré-saison. Golden State a battu la franchise de la capitale californienne - c'était l'instant culturel de la matinée - avec notamment un Stephen Curry déjà tranchant (13 pts en 16 min), mais aussi et surtout des recrues plutôt en jambes. Buddy Hield (22 pts à 6/7 à 3 pts) s'est régalé en sortie de banc, et De'Anthony Melton a apporté 16 points, soit autant que Jonathan Kuminga. Le cinq de Steve Kerr était le suivant et sera peut-être celui qui démarrera la saison, même s'il semble manquer de spacing : Curry - Podziemski - Kuminga - Green - Looney.

Du côté des Kings, DeMar DeRozan a signé un perfect en attaque avec 15 points à 6/6 avant de se reposer.