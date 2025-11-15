« Plus dangereux sans lui » : Davion Mitchell envoie une pique à la star des Knicks

Le Miami Heat affrontait les New York Knicks la nuit dernière. Une opposition à la rivalité bien ancrée dans le temps, même si elle est évidemment beaucoup (beaucoup) moins forte que dans les années 90. Davion Mitchell a tout de même mis un peu d’huile sur le feu en répondant à une question avant le match. Les journalistes l’ont sondé sur l’absence de Jalen Brunson et ce que ça signifiait pour la franchise floridienne de jouer contre une équipe privée de son meilleur joueur. L’arrière de Miami s’est alors permis d’envoyer une petite pique.

« Je pense que son forfait les rend en réalité plus dangereux. La balle va plus circuler, leur attaque sera moins stagnante », confiait Mitchell, notant aussi que « Miles McBride est un arrière qui peut vraiment défendre. »

Jalen Brunson saura s’en souvenir la prochaine fois que les deux se croiseront sur un terrain de basket. En attendant, les Knicks ont donné raison à Davion Mitchell en l’emportant en scorant 140 points en distribuant notamment 32 passes décisives.

