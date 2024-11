De’Aaron Fox, seuls Kobe Bryant et Wilt Chamberlain ont fait mieux !

En l'absence de DeMar DeRozan et Domantas Sabonis, De'Aaron Fox a été obligé de hausser le ton pour les Kings. Après son match à 60 points la veille, le meneur de Sacramento a posé 49 points face au Jazz, avec cette fois la victoire au bout. Si personne sous le maillot de la franchise californienne n'avait jamais inscrit autant de points sur deux matches consécutifs, Fox a aussi marqué l'histoire en ce qui concerne les back to back.

L'ancien joueur de Kentucky, avec ses 109 points en 24 heures, n'est devancé dans l'histoire que par Kobe Bryant et Wilt Chamberlain, qui ont mis un peu plus de points sur deux matches en deux jours : 110 en 2007 pour Kobe et 109 points à... 15 reprises, pour Wilt.

Une fois que ses camarades de jeu seront de retour, De'Aaron Fox lèvera sans doute un peu le pied, mais il a montré qu'il était encore capable de porter l'équipe quasiment seul si le besoin se fait sentir.