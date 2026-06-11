Très critiqué après le Game 4, De’Aaron Fox a détaillé son raisonnement sur l'action qui a précédé le panier de la victoire des Knicks.

Les San Antonio Spurs sont passés tout près de revenir à 2-2 dans ces Finales NBA. Mais après avoir compté jusqu'à 29 points d'avance, les Texans se sont finalement inclinés 107-106 face aux New York Knicks dans l'un des retournements de situation les plus marquants de l'histoire des Finales. Et une action continue de faire énormément parler : celle de De'Aaron Fox dans les dernières secondes.

« Je voulais nous donner trois points d'avance »

À 15 secondes de la fin, les Spurs menaient 106-105 lorsque Fox a récupéré un ballon précieux après un tir de Jalen Brunson dévié par Victor Wembanyama.

Plutôt que de conserver la possession, faire filer le chrono et attendre une faute, le meneur de San Antonio est parti seul vers le cercle pour tenter un lay-up. Une décision qui s'est retournée contre lui puisque OG Anunoby est revenu pour contrer son tir.

All De’Aaron Fox had to do was run the clock out 😭 He not welcome back in San Antonio lmao pic.twitter.com/Gqri2gTDIE — Hater Report (@HaterReport) June 11, 2026

Après la rencontre, Fox a expliqué son raisonnement.

« Nous n'avions pas marqué. J'ai essayé d'aller chercher un lay-up pour nous donner trois points d'avance. Les obliger à avoir besoin d'un tir à trois points. Puis OG a réalisé un très bon contre. »

Fox assume sa décision

L'action a immédiatement suscité de nombreuses critiques, plusieurs observateurs estimant que Fox aurait dû faire tourner l'horloge et forcer New York à commettre une faute.

Le meneur des Spurs ne partage toutefois pas cette analyse.

« Je pensais simplement que j'allais réussir à le distancer. C'est tout. »

Quelques secondes plus tard, les Knicks ont récupéré le ballon avant qu'OG Anunoby n'inscrive le panier décisif qui a offert la victoire à New York.

Auteur de 18 points et 7 passes décisives dans cette défaite, De’Aaron Fox se retrouve désormais sous les projecteurs alors que les Spurs sont menés 3-1 et jouent leur survie dans ces Finales NBA.

Spurs vs Knicks : Les notes du Game 4