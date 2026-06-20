De’Aaron Fox, les Spurs ont déjà pris une décision

Malgré ses Finales NBA ratées, le meneur de jeu De'Aaron Fox reste dans les plans des San Antonio Spurs pour l'avenir.

Les dernières Finales NBA ont représenté une immense déception pour De'Aaron Fox. Alors que les San Antonio Spurs ont subi la loi des New York Knicks (1-4), le meneur de 28 ans n'a pas été à la hauteur de l’événement.

Diminué par une blessure à la cheville pendant les Playoffs, l'ex-joueur des Sacramento Kings a démontré de sérieuses limites. Moins tranchant, il a surtout été en difficulté dans la gestion des moments importants. En jouant un rôle majeur sur plusieurs défaites des Texans.

Forcément, ses performances décevantes ont suscité des débats sur son avenir à San Antonio. Mais selon les informations du média ESPN, les Spurs ne se posent pas la moindre question concernant le futur de Fox, actuellement sous contrat jusqu'en 2030.

En interne, le natif de La Nouvelle-Orléans reste perçu comme le meneur titulaire de ce projet. Tout au long de la saison, il a incarné une présence rassurante dans l'effectif. Puis malgré cette série ratée, San Antonio ne doute pas de sa capacité à prendre un money-time à son compte.

Malgré la grande agitation autour de De'Aaron Fox, San Antonio continue donc de lui faire confiance. Le bon choix malgré le développement de Dylan Harper ?

🎙️ Les San Antonio Spurs doivent-ils trader De’Aaron Fox ?