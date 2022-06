Deandre Ayton, cible principale des Pistons ?

Avec le plus large cap space de l’intersaison, les Detroit Pistons sont une potentielle destination pour de nombreux agents libres. Le trade de Jerami Grant n’a fait que renforcer leur position. Ils pourraient devenir la principale menace pour signer Deandre Ayton, ainsi que la plupart des joueurs disponibles.

La franchise dispose de plus de 50 millions de dollars pour recruter à la free agency. Une flexibilité financière avec laquelle aucune autre équipe ne peut rivaliser. De quoi se positionner sur les dossiers Miles Bridges, Jalen Brunson, Collin Sexton et Mitchell Robinson notamment. Mais parmi tous les joueurs sur le marché, Ayton est celui qui semble intéresser le plus les Pistons.

Le premier pick de la draft 2018 fête ses 24 ans cette année. Il serait sans doute un partenaire de choix aux côtés de Cade Cunningham. Il sort d’une saison à 17,2 points et 10,2 rebonds de moyenne à 63,4% au tir. Malgré des playoffs décevants cette année, il s’était illustré dans le run des Suns jusqu’en Finales NBA en 2021. Son profil d’intérieur athlétique, encore jeune et particulièrement apte à finir les actions initiées par un meneur gestionnaire, colle parfaitement aux besoins de Detroit.

Deandre Ayton dans l'incertitude

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, Phoenix ne voit pas Deandre Ayton comme un joueur qui mérite un contrat max. Ils sont « très motivés » à l’idée de trouver un sign-and-trade pour s’en séparer. Le pivot est en effet agent libre restreint, ce qui signifie que son équipe peut s’aligner sur les offres des concurrents pour le conserver. Et les Suns ne seraient pas prêts à le perdre sans contrepartie.

Peu de franchises en NBA sont actuellement capables de proposer plus de 30 millions de dollars à l’ancien d’Arizona State. Il sera difficile de trouver une destination disposée à lui accorder un tel salaire et à envoyer des vétérans en retour. S’ils ne trouvent rien de ce genre, Phoenix ne serait pas nécessairement enclin à matcher l’offre d’un concurrent si elle est trop importante, d’après Jake Fischer du Bleacher Report. Ayton pourrait ainsi partir en tant qu’agent libre pendant l’été.

Depuis le début, quatre équipes sont particulièrement liées au dossier. Parmi elles, les Blazers viennent de récupérer un joueur à plus de 20 millions par an et sont sur d’autres pistes. On s’attend à ce qu’ils conservent Jusuf Nurkic au poste de pivot, pour un montant inférieur. Les Hawks se concentreraient pour leur part sur Rudy Gobert, entre autres, et Ayton n’apparaît pas comme leur priorité. Les Spurs et les Pistons sont les deux équipes restantes, toutes les deux avec une grande flexibilité financière.

On peut potentiellement voir le transfert de Jerami Grant comme un moyen de faire de la place et de faciliter la signature d’Ayton. Detroit est dans une position optimale pour le recruter et semble ainsi particulièrement motivé. Il reste désormais à déterminer si la motivation du joueur est égale à celle de la franchise et ce que les Suns sont prêts à sacrifier pour éviter de le perdre de cette manière.

LIVE-Draft 2022 : toutes les rumeurs et les trades