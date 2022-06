Deandre Ayton, deux pistes sérieuses pour obtenir son contrat max

Deandre Ayton a un objectif prioritaire sur cette Free Agency : obtenir son contrat max. Problème, l'intérieur des Phoenix Suns va devoir dénicher une équipe en mesure de lui offrir un tel deal. Et ensuite, la formation de l'Arizona aura la possibilité, ou non, de s'aligner. Avec également un possible "sign-and-trade".

Et justement, ce scénario incarne probablement la meilleure chance pour le natif de Nassau. Car les formations les plus intéressées par ses services n'ont actuellement pas les moyens de lui soumettre une proposition pour le maximum.

En effet, selon les informations du journaliste d'ESPN Brian Windhorst, deux franchises sont à surveiller sur ce dossier : les Indiana Pacers et les Minnesota Timberwolves. En l'état, les Pacers et les Wolves peuvent seulement le récupérer via un "sign-and-trade".

Et les deux équipes ont des atouts à échanger. Elles ont ainsi la possibilité de monter un package pour tenter de trouver un terrain d'entente avec les Suns. On le sait, Phoenix ne compte pas sur le pivot, mais refuse de laisser partir sans obtenir la moindre contrepartie.

Un "sign-and-trade" dans ces conditions pourrait donc représenter un mouvement gagnant-gagnant. Encore faut-il trouver la bonne formule pour boucler l'opération...

