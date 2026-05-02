Deandre Ayton, une série aboutie et un bel hommage

Les Los Angeles Lakers ont pu compter sur un Deandre Ayton totalement concerné pour dominer les Houston Rockets en Playoffs.

Dans la qualification des Los Angeles Lakers face aux Houston Rockets (4-2) en Playoffs, le rôle de Deandre Ayton ne doit pas être sous-estimé. Tout au long de cette saison 2025-2026, l'intérieur a souvent été pointé du doigt pour ses efforts trop réduits.

Un problème persistant depuis plusieurs années dans sa carrière. Cependant, sur cette série, l'ex-pivot des Phoenix Suns a montré un engagement bien plus consistant. Encore lors du Game 6, même sans trop peser offensivement (7 points à 2/6 aux tirs), il a impacté le jeu par son activité (16 rebonds) et sa défense.

Un apport d'ailleurs salué par Marcus Smart en conférence de presse.

"L'effort défensif ? Pour moi, la différence c'est DA. Il s'est vraiment bougé le cul, désolé pour mon langage. Il a été au top du début à la fin. Puis il a gardé son calme et a vraiment donné le ton pour l'intégralité de l'équipe sur le plan défensif.

On l'a dit toute la saison, il fallait attendre les Playoffs pour le juger. Les gens voient une facette différente de lui, on s'attendait à ça. On savait qu'il pouvait le faire et lui aussi le savait. Il est prêt. Et je n'ai rien de plus à dire, je pourrais rester ici toute la journée à parler de DA. Je l'aime.

Je suis fier de lui", a ainsi partagé Smart en conférence de presse.

Un bel hommage. Et les compliments sont amplement mérités pour Deandre Ayton. Avec cette attitude, il incarne un atout essentiel dans le collectif des Lakers.

La déclaration encourageante de Deandre Ayton sur son rôle