La déclaration encourageante de Deandre Ayton sur son rôle

Deandre Ayton a l’air d’enfin comprendre que, pour contribuer aux Los Angeles Lakers, ce ne sont pas ses points la priorité.

Ce n’est pas simple pour des joueurs qui ont toujours été les meilleurs parmi les meilleurs partout où ils sont passés durant leur jeunesse d’ensuite évoluer dans un rôle réduit une arrivés chez les pros. Encore moins pour ceux qui, comme Deandre Ayton, ont débarqué avec l’étiquette de talents de demain. Le Bahaméen a été drafté en première position en 2018 et il s’attendait à devenir une star NBA. Son destin s’écrit pourtant autrement. Et après déjà plus de 7 ans dans la ligue, il est clair qu’il ne sera probablement jamais le point d’ancrage offensif d’une franchise.

Le problème, c’est qu’il continue parfois à se comporter comme tel, en « boudant » s’il n’a pas ses possessions au poste bas ou en faisant visiblement moins d’efforts dès qu’il se sent moins impliqué en attaque. Sauf qu’avec Luka Doncic, Austin Reaves et LeBron James autour de lui, il est évident que marquer des paniers n’est pas nécessairement la priorité pour les autres joueurs de la rotation des Los Angeles Lakers.

« Je dois réapprendre à ne pas être un point central en attaque », admet l’intéressé. « J’ai retiré le scoring de ma mentalité. On n’a pas besoin de ça. Je me suis regardé dans un miroir et je me suis dit ‘mec, tu n’es pas ce gars-là.’ Je n’ai pas besoin de faire ça dans cette équipe. Dans ce groupe, je dois être le mec qui fait des efforts, prend des rebonds, court, fait le boulot d’un intérieur, facilite la vie de superstars. Et je prend plaisir à le faire honnêtement. »

Si vraiment il garde cet état d’esprit, c’est vraiment tout bonus pour L.A. Parce que Deandre Ayton a le corps pour dominer dans les deux raquettes. Et s’il joue dur, s’il reste impliqué tout au long du match, son temps de jeu augmentera. Ses stats aussi. Probablement son salaire dans la foulée.

Le conseil d’Udonis Haslem à Deandre Ayton qui ressemble à un coup de pression