Le conseil d’Udonis Haslem à Deandre Ayton qui ressemble à un coup de pression

Udonis Haslem a le sentiment que Deandre Ayton n’est pas prêt à faire des sacrifices pour gagner des titres en NBA.

Quand ça ne va pas aux Los Angeles Lakers, les regards se tournent souvent vers Deandre Ayton. Luka Doncic, Austin Reaves, LeBron James ou encore JJ Redick sont aussi critiqués dans les temps faibles du club hollywoodien mais le pivot bahaméen est généralement un bouc-émissaire tout trouvé. Et c’était déjà le cas dans ses équipes précédentes. Parce qu’il a l’air nonchalant sur le terrain, parce que son niveau d’efforts est effectivement décevant par moments et parce qu’il renvoie l’impression qu’il pourrait dominer bien davantage s’il s’en donnait vraiment les moyens. Pour Udonis Haslem, Ayton doit comprendre ce qu’il veut vraiment.

« J’ai joué avec le Big Three [LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh]. Les 12 autres joueurs, on n’avait le rôle que l’on voulait. Et tu n’es pas différent Deandre Ayton. Joue ton putain de rôle et prend une bague ou ne le fait pas. »

La différence, et notamment avec Haslem, c’est le fait qu’Ayton a été drafté en première position. Quelque part, il aspirait à faire partie d’un Big Three. Mais les premières saisons de sa carrière ont déjà montré que ce ne serait probablement pas le cas, même s’il a contribué fortement au sein d’une équipe des Phoenix Suns finaliste en 2021. Alors, oui, il est compréhensible qu’il ne se voit pas comme un porteur d’eau ou un homme du bout du banc mais Deandre Ayton doit comprendre que ce qu’il y a de mieux pour l’équipe sera probablement ce qu’il y a de mieux pour sa carrière.

Personne ne le recrutera en tant que star. Mais s’il montre qu’il peut apporter régulièrement dans un rôle, encore plus chez des candidats au titre, il aura des contrats.