Fin de l'expérience De’Andre Hunter aux Cleveland Cavaliers. Récupéré l'an dernier en provenance des Atlanta Hawks, l'ailier n'a pas été à la hauteur des attentes dans l'Ohio. Globalement décevant, le joueur de 28 ans a été envoyé aux Sacramento Kings, selon le journaliste d'ESPN Shams Charania.

En échange, les Cavs récupèrent Dennis Schröder et Keon Ellis. Impliqués dans cette transaction, les Chicago Bulls ont absorbé le contrat de Dario Saric afin d'obtenir deux futurs choix au second tour de la Draft.

Pour Cleveland, il s'agit d'un mouvement intéressant à plusieurs niveaux. Tout d'abord, sur le plan sportif, la greffe avec Hunter n'avait pas fonctionné. Son départ semblait acquis depuis plusieurs semaines. Avec Schröder, les Cavs se renforcent à la mène et espèrent que l'Allemand va retrouver l'impact qu'il a eu chez les Detroit Pistons l'an dernier.

Concernant Ellis, il s'agit d'un excellent défenseur pour muscler la rotation de Kenny Atkinson. Avec un contrat expirant, il sera éligible à une prolongation dès le 9 février. Ensuite, sur le plan financier, Cleveland réalise de grosses économies !

Avec la baisse de la masse salariale et de la note en "luxury tax" (de 164 millions à 120 millions de dollars), les Cavs ont économisé environ 50 millions de dollars. Un autre élément est également très intéressant : l'équipe passe virtuellement sous le "second apron" pour la saison prochaine.

Pour Sacramento, De'Andre Hunter reste un profil intéressant à récupérer : un "3 and D" avec des qualités athlétiques. Malgré son échec à Cleveland, il a déjà démontré ses forces sur de longues séquences. Aux Kings, il pourrait retrouver de l'impact pour se relancer.

🎞 Le poster de De’Andre Hunter sur Victor Wembanyama