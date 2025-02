De’Andre Hunter, le renfort des Cavaliers sur la deadline

La meilleure équipe de la Conférence Est a décidé de bouger ! Particulièrement désiré par les Cleveland Cavaliers, l'ailier De'Andre Hunter quitte les Atlanta Hawks pour rejoindre la franchise de l'Ohio, selon les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania.

Pour le récupérer, les Cavs n'ont pas hésité à réaliser une belle offre : Caris LeVert, Georges Niang, trois choix au second tour de la Draft NBA et deux swaps prennent la direction des Hawks. Un joli package obtenu dans l'ensemble par Atlanta.

The Atlanta Hawks are trading forward De'Andre Hunter to the Cleveland Cavaliers for Caris LeVert, Georges Niang, three second-round picks and two swaps, sources tell ESPN. pic.twitter.com/5fpE4LJzpK

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2025