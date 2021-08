DeAndre Jordan, départ attendu des Nets et un rebond déjà assuré ?

Il ne s'agit pas d'un secret, les Brooklyn Nets ne comptent plus sur DeAndre Jordan. A 33 ans, l'intérieur a clairement perdu de sa superbe. Et actuellement, l'intérieur pèse sérieusement dans les finances de la franchise par rapport à son apport limité.

Ainsi, le natif de Houston doit encore percevoir 19,7 millions de dollars sur les deux prochaines saisons. Pour limiter les dégâts, les dirigeants des Nets ont cherché à l'échanger. Depuis plusieurs semaines, l'ancien des Los Angeles Clippers a été proposé à de nombreuses équipes.

Mais avec son contrat actuel, il représente un élément difficile à bouger. D'après les informations de la journaliste d'ESPN Ramona Shelburne, un "buyout" semble possible sur ce dossier. Probablement au cours de la saison selon l'évolution de la situation.

De son côté, l'insider de The Athletic Alex Schiffer va encore plus loin : Jordan ne sera plus un membre des Nets pour le training camp. Et dans l'hypothèse d'un "buyout", un nom revient déjà avec insistance pour le récupérer : les Los Angeles Lakers.

DeAndre Jordan pourrait ainsi compléter la rotation à l'intérieur des Angelenos. Derrière Anthony Davis, il serait en concurrence avec Dwight Howard et potentiellement Marc Gasol, si l'Espagnol décide de revenir. Un dossier à suivre.

