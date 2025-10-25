DeAndre Jordan rejoint une huitième équipe NBA

« Keep getting those checks. » DeAndre Jordan fait prolonger le plaisir et va chercher l’argent où il est. Le pivot de 37 ans s’apprête à disputer sa dix-huitième saison dans la ligue puisqu’il vient de s’engager pour un an avec les New Orleans Pelicans. Il touchera 3,8 millions de dollar et aura donc une occasion de continuer l’aventure au plus haut niveau en découvrant une huitième franchise après les Los Angeles Clippers, les Dallas Mavericks, les New York Knicks, les Brooklyn Nets, les Los Angeles Lakers, les Philadelphia Sixers et les Denver Nuggets.

Il jouait dans le Colorado au cours des trois dernières années. Il s’y était même imposé comme le backup le plus fiable de Nikola Jokic en disputant encore 56 matches la saison dernière par exemple (3,7 points, 5,1 rebonds). Normalement, il devrait surtout se contenter d’une présence dans le vestiaire et d’un rôle de mentor pour encadrer les jeunes Yves Missi ou Derik Queen. Mais avec les habituelles blessures en cascade du côté des Pelicans, il ne serait même pas si étonnant de le voir sur le terrain de temps en temps.

DeAndre Jordan compile plus de 8 points, environ 10 rebonds et un block de moyenne en carrière. Il a notamment été trois fois All-Star et a décroché une bague avec les Nuggets en 2023.