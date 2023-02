DearBball rend hommage aux grands records NBA

Comme toujours, les amis de DearBball font les choses sérieusement, et surtout vite, très vite !

A peine quelques heures après le dernier carton de Damian Lillard, la marque de tshirt préférée des ballers propose une collection capsule consacrée à cet incroyable exploit. Mais tant qu'à bien faire les choses, ils se ont également calés sur le record de LeBron James et le trade de Kevin Durant.

Et pour les amoureux du Black Mamba, checkez un peu ces superbes pièces rappelant ses 81 points, placant ses deux numéros sur un seul et même short, et quels shorts !

Rendez-vous sur le site de DearBball pour ne pas passer à côté de ces nouvelles pépites.