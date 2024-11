L'espoir est-il en train de renaître à la Nouvelle-Orléans ? Après le retour de C.J. McCollum lundi contre Indiana (et une courte défaite 114-110), Dejounte Murray serait en effet pressenti pour reprendre du service mercredi face à Toronto selon l'insider NBA Chris Haynes. Une excellente nouvelle pour les hommes de Willie Green, bons derniers de la conférence ouest avec un bilan de 4 victoires pour 14 défaites et toujours privés de leur star Zion Williamson et de plusieurs cadres (Herb Jones et Jose Alvarado).

Victime d'une fracture de la main lors du match d'ouverture face à Chicago le 24 octobre dernier, l'arrière All-Star pourrait bien changer la donne pour cette équipe des Pelicans en mal de scoring et d'animation offensive (29ème attaque de la ligue avec 104 points de moyenne, 26ème au pourcentage au shoot, 23ème aux passes décisives). Echangé cet été contre Dyson Daniels, Larry Nance Jr et plusieurs choix de draft, Dejounte Murray est très attendu en Louisiane, où son association avec C.J. McCollum au sein du backcourt s'annonce prometteuse.

Le meilleur intercepteur de la ligue en 2021-2022 tournait l'an dernier à 22,5 pts, 6,4 asts et 1,4 stls de moyenne par match.

D.R.