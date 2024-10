Après des derniers mois frustrants aux Atlanta Hawks, Dejounte Murray avait hâte de prendre un nouveau départ aux New Orleans Pelicans. Mais son aventure avec sa nouvelle équipe a très mal débuté...

Pourtant, les Pelicans ont dominé les Chicago Bulls (123-111). Et sans être adroit (4/15 aux tirs), l'ex-talent des San Antonio Spurs a pesé sur les débats : 14 points, 10 passes décisives et 8 rebonds. Mais en fin de partie, le joueur de 28 ans a été victime d'une blessure.

Gêné par Zach LaVine après un tir, Murray a fait une mauvaise chute. Et immédiatement, il s'est tenu la main au sol. D'après les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, le natif de Seattle souffre d'une fracture de la main gauche !

Autant le dire tout de suite, il s'expose donc à une longue indisponibilité. Sur les premières semaines de compétition, New Orleans a déjà la certitude de devoir faire sans lui. Un véritable coup dur pour les ambitions de la franchise, qui comptait beaucoup sur son duo avec Zion Williamson.

Il s'agit aussi d'un cauchemar pour Dejounte Murray, qui va devoir ronger son frein avant de lancer son aventure aux Pelicans.

Likely the play where Dejounte injured his left hand. He didn't want to be helped up by that hand pic.twitter.com/P8OYQGcERx

— Pelicans Film Room (@PelsFilmRoom) October 24, 2024