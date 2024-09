Dejounte Murray, les Lakers pensaient réussir à l’avoir…

Le 29 juin dernier, Dejounte Murray a quitté les Atlanta Hawks pour les New Orleans Pelicans. Dans le cadre de ce trade, les Hawks ont notamment récupéré Dyson Daniels, Larry Nance Jr et EJ Liddell. En plus du choix au premier tour des Los Angeles Lakers lors de la Draft NBA 2025, puis le moins bon choix au premier tour de la Draft NBA 2027 entre ceux des Milwaukee Bucks et des Pelicans.

Mais avant cet échange, l'arrière de 27 ans a longtemps été annoncé dans le viseur des Lakers. Et selon les informations du journaliste d'ESPN Brian Windhorst, les Angelenos pensaient réellement réussir à récupérer l'ex-joueur des San Antonio Spurs.

Lors des discussions avec les Hawks, les Lakers se sont longtemps montrés optimistes. Cependant, il y a eu un obstacle dans les négociations : D'Angelo Russell. Alors que son intégration à la transaction était indispensable, Atlanta a refusé de prendre en charge son contrat.

Pour boucler cette opération, il fallait donc trouver une troisième équipe susceptible d'accueillir Russell. Et finalement, il n'a jamais été possible de réaliser un tel deal. Une situation qui a ensuite profité aux Pelicans, qui ont eux réussi à attirer Dejounte Murray.

