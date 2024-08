Trae Young explique pourquoi ça n’a pas marché avec Dejounte Muray

Lorsque Dejoute Murray est arrivé à Atlanta en juin 2022, les Hawks ont immédiatement pensé qu'ils pourraient avoir de plus grandes ambitions, grâce à l'association qui se profilait avec Trae Young. Malheureusement, la mayonnaise n'a jamais vraiment pris sur le terrain, même après l'arrivée de Quin Snyder sur le banc. Début juillet, Murray a été tradé aux New Orleans Pelicans, pour prendre un nouveau départ sur le plan personnel et aider Atlanta à remodeler à nouveau son effectif. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, finalement ?

Invité du podcast de Paul George, "Podcast P", Trae Young a évoqué sa relation sportive et extra-sportive avec Dejounte Murray.

"Il y a eu du bon et du mauvais. Ce qui n'a pas été, c'est que l'on n'a pas gagné autant qu'on l'aurait voulu. Le bon côté, c'est que l'on a une relation à vie, désormais, en dehors du basket. On est tous les deux des hommes proches de notre famille, des valeurs et un entourage similaires. On essaye de faire des choses pour les autres.

Sur le terrain, c'était dur, parce qu'on avait envie de gagner. On n'est pas le premier duo qui n'a pas fonctionné et on ne sera pas le dernier. Quand il est arrivé, j'étais super excité, je l'ai appelé directement, parce que j'avais quelqu'un qui allait pouvoir m'aider. Je savais que c'était un très joueur, ça n'a juste pas marché sur le terrain. C'est dommage et on reconnait tous les deux que ça craint, mais on sait que quand les choses ne marchent pas, les franchises doivent penser à la suite et faire des trades.

Ce qui est dur, c'est que quelque part on est tous les deux altruistes. Parfois, je lui passais la balle, mais il n'était pas en mode attaque parce qu'il reste un meneur qui pense d'abord à faire la passe. Parfois, c'est lui qui était arrière, et ça ne marchait juste pas. Sur le papier, on pouvait croire que ça fonctionnerait parce qu'à San Antonio il était réputé pour être un très bon défenseur. Mais il n'était pas considéré comme un scoreur, plutôt comme un gars qui implique les autres. C'est dommage que ça n'ait pas marché".

Pour rappel, Dejounte Murray a été tradé aux Pelicans contre Dyson Daniels, Larry Nance, Cody Zeller, EJ Liddell et deux futurs premiers tours de Draft.