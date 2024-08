Gabby Williams, tu es une légende

Qu'on ne s'y trompe pas, c'est collectivement que les Bleues ont atteint la finale du tournoi olympique et sont passées tout près d'un exploit mythique en finale des Jeux contre Team USA. Mais comment ne pas considérer que tout ça a été rendu possible par la présence et le talent de Gabby Williams ?

On pourra raconter à nos petits-enfants qu'on a vu une joueuse française porter les Bleues dans un match face aux Avengers de Team USA et regarder l'adversaire droit dans les yeux. Cet adversaire, on l'imaginait impossible à terrasser, avec 12 des meilleures joueuses du monde et quelques unes qui, une fois leur carrière terminée, seront considérées comme parmi les meilleures de tous les temps : A'ja Wilson, Breanna Stewart, Sabrina Ionescu, Brittney Griner, sans même parler de l'icône Diana Taurasi, restée sur le banc avant d'enfiler sa 6e médaille d'or olympique... Toutes ces superstars, ces filles qu'elle connaît par coeur pour avoir évolué avec et contre elles au lycée, à l'université, en WNBA ou en Europe, Gabby Williams les a affrontées sur un pied d'égalité et sans peur.

En attaque, en défense, à la création, Gabby était partout. Et pas qu'en finale. Sur le tournoi, elle a été la meilleure joueuse des Bleues avec 15.5 points, presque 5 passes et 5 rebonds de moyenne et 18.8 d'évaluation. Fort logiquement, elle a été élue dans le meilleur cinq de la compétition, mais aussi meilleure joueuse défensive du tournoi. A quelques centimètres près, à un coup de sifflet aussi, ce n'est pas seulement dans la légende du basket français qu'elle serait entrée - ça, c'est déjà fait - mais dans la légende des Jeux Olympiques.

Pour le grand public, qui ne regarde le basket féminin qu'au moment des Jeux Olympiques, elle est en tout cas entrée dans les coeurs. Ses drives, ses tirs, ses interceptions, nous ont fait vibrer. Ses larmes, tout le monde les a partagées, elle qui semblait encore plus touchée par l'issue du match que ses camarades.

Les Bleues échouent à un pas de l’or olympique face à Team USA

Merci Gabby !

Gabby Williams n'est pas née en France. Mais depuis qu'elle a décidé de défendre les couleurs du pays d'origine de sa maman, elle l'a fait à 1000%. A chaque fois qu'elle a pu disputer une compétition internationale avec les Bleues, elle l'a fait, au péril parfois de sa carrière en WNBA. Ses mésaventures avec le Chicago Sky, où on lui a clairement fait à l'envers, le prouvent. Sa volonté de jouer en France, d'abord à Montpellier, puis à l'ASVEL, alors que son niveau lui permettait clairement de continuer à jouer pour des superpuissances européennes, ses progrès gigantesques en français en quelques années et sa volonté d'être pleinement intégrée plutôt que d'être juste "l'Américaine de l'équipe de France", ont rendu son parcours et son attachement envers l'équipe de France encore plus sincères.

Malgré ça, Gabby a quand même dû faire face à des ignares qui parlaient de passeport de complaisance, comme si, à l'image de ce qu'ont fait les Espagnols avec Lorenzo Brown ou Megan Gustafson, elle avait eu droit à une naturalisation sportive sans avoir aucun lien avec la France. Non, Gabby est Américaine ET Française, et a magnifiquement défendu les couleurs de son choix et sa double culture. Elle mérite, comme toutes les joueuses de ce groupe de filles exceptionnelles, d'être suivie au-delà des compétitions avec l'équipe de France. Gabby sera prochainement en Euroleague avec le Fenerbahçe, avant de retrouver la WNBA où sa cote va forcément grandir encore, avec le Seattle Storm ou n'importe quelle autre équipe qui saura tirer profit de sa polyvalence et de ses qualités.

En attendant, elle va très certainement prendre un repos bien mérité, se plonger dans les mangas et les animés qu'elle aime tant. Puis, déjà, penser aux prochaines échéances avec cette équipe de France qu'elle a marqué de son empreinte : l'Eurobasket en 2025 et la Coupe du monde 2026, où Gabby Williams et les Bleues tenteront de faire tout sauf de la figuration.

Merci Gabby !